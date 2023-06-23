粽子「塞冰冷凍」能放超久！女友存1年照吃　食藥署舉3點解答了

▲粽子「塞冷凍庫」可以放很久，食藥署舉3點解答了。（圖／資料照片）

記者趙蔡州／綜合報導

許多家庭在端午節都會包粽子吃，但一不小心包太多吃不完，可能會選擇放冷凍保存，網路上甚至有傳言「粽子冰冷凍庫，可以儲存很久」。對此，衛生福利部食品藥物管理署表示，粽子最好的保存方式確實是冷凍，但也不宜放在冷凍庫放太久。

每年端午節在網路總能看到，有網友分享粽子買太多，吃不完只能放冷凍庫，以及「粽子冰冷凍庫，可以儲存很久」等傳言，像是有網友曾經在臉書「爆廢公社」埋怨，他把一顆冷凍了3個月的粽子丟掉，不料遭女友大罵浪費，還說粽子冰一年都還能吃。

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其他網友看了貼文後表示，「我媽的冷凍庫還有去年端午別人送的粽子」、「去年凍起來的，隔一年這幾天才吃完」、「我阿嬤拿一年前的退冰蒸給我吃」、「本人吃過冷凍一年的，結果還沒拉肚子」、「我阿嬤冰半年我照吃」、「從包好當天起，我盡量一星期吃完，最多放兩星期，從來沒吃過放那麼久的粽子」。

▲原PO女友表示，粽子冰一年都還可以吃。（圖／爆廢公社）

對此，食藥署以「聽說粽子冰在冷凍，可以存放很久，這是真的嗎」為題，特別列出3項重點闢謠。一、端午節正值氣候炎熱時期，溫度高、濕度大，適合各種微生物、致病菌或黴菌生長繁殖。如果食品保存不當，例如粽子等，就容易導致變質腐敗。

二、不論是自己製作或是購買的粽子，如果暫不食用，都應儘速放進冷凍庫（-18度以下）儲存，透過低溫減緩微生物繁殖速率，進而有效地延長食品保鮮期，然而食品在儲存過程中，品質也會發生些微變化，例如色澤劣變或是風味劣化等，這些變化可能來自食品本身成分間相互作用或微生物繁殖所造成。

三、若要確保粽子保有原來的風味，建議應儘速食用完畢，不要放置冷凍庫太久。一旦要食用時，可以先將保存在冷凍庫的粽子移到冷藏櫃先解凍，再使用電鍋或微波爐加熱，盡量避免吃下中心未熟透的粽子。

根據TVBS新聞報導，營養師邱怡文表示，粽子製作完成後，最好盡快食用完畢，若沒有馬上要吃，務必放進冷凍庫保存，一般冷凍可放3個月，但最好別超過2周。