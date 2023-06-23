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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／不怕藍綠夾殺！柯文哲擅打逆風局　最憂假訊息密集攻擊

▲前台北市長柯文哲出席「世紀擘畫-1920年以來的臺北市長」紀錄片發表會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2024年總統大選競爭激烈，時隔多年再度有旗鼓相當的三組人馬競逐總統大位。近來民眾黨主席柯文哲民調不斷爬升，甚至擠下國民黨侯友宜佔居第二，也給了領先的民進黨賴清德不少壓力，綠營也緊急調整戰略，把打柯調整到優先順位。對此，柯營人士說，柯文哲擅打逆風局、不怕被檢驗，怕的是大量又密集的假訊息攻擊，光是澄清說明恐怕就會拖垮選舉節奏。

距離總統大選還有7個月時間，但近來「三腳督」局勢卻出現顯著變化。柯文哲、侯友宜兩邊消長明顯，柯在三方角力中逐漸站穩第二名的位子，甚至在TVBS公布的民調還躍居第一，直接威脅到賴清德。因此現階段來說，柯幾乎已是坐二望一了。

柯文哲民調鵲起，讓藍綠的選戰策略起了某些變化。以綠營而言，之前針對新北餵藥案猛攻侯友宜，侯確實受到重傷。但就在民進黨傾全力打侯時，非綠選票出現大規模板塊移動，使得柯文哲坐收漁利，所以侯友宜民調被打趴成第三名時，反而威脅到賴清德，因此當賴日前拋出「縮小公私立大專學雜費差距」政策，柯文哲批評這是「政策買票」時，民進黨便轉向打柯，諷他從小到大念書都不愁學費，根本不知民間疾苦。

面對民進黨攻擊目標轉向，侯友宜也開始對柯文哲有些質疑，暗批他言行不一致，說的都跟做的不一樣。當民進黨與國民黨都不約而同打柯文哲時，情勢似乎再回到了藍綠夾殺局面。

不過面對藍綠圍毆，柯陣營一點都不擔心。柯營人士透露，在三腳督選戰中，身為第三勢力的民眾黨，最怕藍綠各自歸隊，最後形成藍綠對決，這樣柯文哲就被邊緣化了，「所以現在柯文哲被藍綠聯手打，代表我們應該是主角」。

民眾黨幕僚指出，賴清德目前民調支持度約在35%上下，這大概就是綠營的基本盤，而賴要在「三腳督」選戰中維持最最有利的局面，就是讓「非綠」的選票無法集結才是穩操勝券的做法。

「現在柯文哲是第二名，領先的第一名要防止被追上、落後的第三名要緊追，當然會面對雙重壓力。」該幕僚說，綠營在一波波針對侯友宜的攻勢之後，意外的是侯光是處理新北市政就疲於奔命，聲勢一路向下，反而讓柯文哲得利，所以對民進黨轉移目標的做法並不意外。

幕僚強調，過去柯文哲歷次選舉幾乎都是逆風出擊，2014年要面對握有執政優勢的國民黨、2018年則面對藍綠夾殺，選舉經歷並非一帆風順。也因此，柯文哲該被檢驗、檢視的，早就被檢視過，很多攻擊都是冷飯熱炒；反觀賴清德、侯友宜，過去選舉都是在非常有利的區域，都是打順風球，「講到被檢視這塊，柯文哲是有信心可以應付的，就怕被抹黑」。

幕僚強調，藍綠夾殺都在預期中，且柯文哲是經得起檢驗的參選人，現階段比較大的風險，在於應付「大量飽和假訊息的攻擊」，能否即時澄清說明，這對資源相對不足的小黨來說很辛苦。

幕僚舉例，近期有名嘴翻出4月間的新聞，指柯文哲在國政白皮書中說要重啟服貿，「但實際上，4月時國政白皮書根本還沒推出，甚至到現在也根本沒有，這就是拿假新聞弄假成真」，這是第一層的認知作戰。第二層，則是「柯文哲打臉柯文哲」，把過去太陽花學運期間談服貿的片段翻出；但事實上，柯並非反對服貿，而是反黑箱。

此外，連過去2016年接受台大醫訊的訪問都被翻出，企圖抹紅柯文哲是「中國希望選總統」才參選，結合立委民代提出、拋到網路上發酵後強力擴散，不難看出都是有系統性的在執行。

幕僚坦言，這類斷章取義甚至移花接木的「極端認知作戰」，拋出後傳播速度快、一時半刻也解釋不清，甚至解釋了也沒人願意聽，是目前碰上較為棘手的問題。未來會設法嚴防，並加快處理的反應速度，避免因為澄清假訊息而拖垮選舉節奏。

柯營人士強調，柯文哲與民眾黨會持續維持設定好的選舉步調，「最近支持度開始上升，各界對柯文哲關注提高，代表目前選戰策略方向是對的」，所以就是按照既有規劃繼續邁進，爭取選票最大公約數。

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