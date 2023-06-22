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三寶違規害死人　擺爛8個月「酸死者家屬」：我80幾歲不會被關啦

▲▼80多歲老婦無照騎機車害命「毫無悔意」 判刑1年。（圖／翻攝自Google地圖）

▲許女騎車從外側違規左轉，造成後方一輛轎車為了閃避發生車禍，轎車駕駛送醫不治。（圖／翻攝自Google地圖）

記者趙蔡州／綜合報導

屏東縣一名80多歲許姓老婦2022年5月無照騎車，在萬丹鄉一處路口違規左轉，後方轎車為閃避她而發生車禍，造成轎車林姓駕駛重傷死亡，死者家屬事後指控她毫無賠償誠意，8個月一通電話都沒有，還講出「80幾歲不會抓去關」等語。對此，屏東地院審理後，依過失致死罪判處許女1年徒刑。

根據判決書指出，事件發生在2022年5月20日上午9時許，許女騎車行經萬丹鄉大昌路南往北行駛時，未依規定兩段式左轉，突然從外側直接左轉。後方林姓駕駛為了閃避許女，緊急右切擦撞護欄，再撞上路邊鐵皮屋，最後整輛車翻落排水溝內。

警消趕到後，現場只剩下損毀的轎車，肇事許女已不在現場，而林姓駕駛送醫後，有中樞衰竭、頭部外傷併蜘蛛網膜下腔出血及硬膜下出血、面部多處撕裂傷等傷害，送醫後仍傷重不治。警方事後調閱監視器畫面，迅速找到肇事的許女，對方到案後坦承肇事。

警方調查，許女無照騎車，且違規左轉是車禍主因，全案依無照駕車過失致人於死罪移送偵辦。死者家屬在法院開庭時指控，許女肇事後毫無悔意，也沒有誠意賠償，「她在調解過程中從頭到尾都在戲弄我們，還說她80幾歲不會抓去關，名下沒有財產，到現在案發8個多月，一通電話都沒有」。

屏東地方法院法官審理案情，認為許女在偵查中態度輕佻且毫無悔意，又因為和解金問題一直未能與死者家屬達成和解，亦見其並無誠意彌補受害人方之損失，且犯後態度不佳，審酌後依無照駕車過失致人於死罪判處許女1年有期徒刑，全案可上訴。

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