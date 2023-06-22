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我駐斐濟外館又遭改名　陸官員曾投書：台灣從來不是一個國家

▲▼中國大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

▲中國大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

記者蔡紹堅／綜合報導

斐濟新政府上任後，我外館的名稱3月被恢復成「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，但近日疑因中國大陸施壓，名稱又遭改回「駐斐濟台北商務辦事處」，連外交特權也被取消。事實上，大陸駐斐濟大使周劍上月就曾在斐濟媒體投書，強調台灣從不是一個國家，希望斐濟官方能以「實際行動」恪守一個中國原則。

周劍5月13日在斐濟第一大報《斐濟太陽報》發表題為《台灣從來不是一個國家》的署名文章。他在文中提到，台灣從來不是一個國家，而是中國領土不可分割的一部分，「一個中國原則是中斐關係的根基，斐濟歷屆政府都對恪守一個中國原則做出了明確政治承諾。」

▼周劍上月曾投書斐濟媒體。（圖／翻攝大陸外交部）

▲▼我駐斐濟外館又遭改名　陸官員曾投書：台灣從來不是一個國家。（圖／翻攝大陸外交部）

周劍指出，台駐斐機構近年來的所作所為嚴重違背一個中國原則，公開鼓吹台灣是「主權國家」，為中斐雙邊關係製造了障礙，「台灣問題是中國核心利益中的核心，中方沒有任何妥協退讓餘地，希望斐方能繼續以實際行動恪守一個中國原則。」

周劍的文章刊出一個多月後，我外館的名稱就從「中華民國（台灣）駐斐濟商務代表團」，被改回「駐斐濟台北商務辦事處」，甚至連外交特權也遭取消。

周劍則於20日舉辦了媒體吹風會，表示中斐關係取得了一些「新的重要成果」，第一項就是中斐關係面臨的「巨大政治障礙」得以掃除。

周劍說，不久前，斐濟新政府做出恪守一個中國原則的重要決定，將台灣駐斐濟機構名稱糾正為「台北商務辦事處」，取消其外交特權，為中斐全方位務實合作築牢了根基，打開了閘門。

周劍強調，「中方願在一個中國原則的基礎上，同斐各界加強務實合作，把兩國關係提升到更高水平，惠及更多斐濟百姓。」

▼周劍召開吹風會，大讚斐濟官方。（圖／翻攝陸外交部）

▲▼中國大陸駐斐濟大使周劍。（圖／翻攝陸外交部）

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