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伊朗推出14倍音速「極音速飛彈」號稱可破鐵穹　 試射影片網瘋傳

記者林彥臣／綜合報導

伊朗在6日展示了首款極音速彈道飛彈「法塔赫」（Fattah），甚至號稱可以突破以色列的「鐵穹」（Iron Dome）反飛彈系統，此舉可能加劇西方對德黑蘭飛彈能力的擔憂。另外網路上也流傳了號稱是「法塔赫」飛彈試射成功的畫面。

根據路透社報導，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和伊朗精銳革命衛隊指揮官，6日出席揭幕儀式，並且揭曉極音速的飛彈的名字就叫「法塔赫」。

▲▼伊朗推出首款極音速彈道飛彈「法塔赫」（Fattah）。（圖／路透）

▲伊朗總統出席法塔赫極音速飛彈命名儀式。（圖／路透）

伊朗官媒引述革命衛隊「航太部隊」指揮官哈吉薩德（Amirali Hajizadeh）的話說，「精準制導的法塔赫極音速飛彈射程達到1,400公里，能夠突破所有防禦屏障。」

極音速飛彈的飛行速度至少是音速的5倍以上，且飛行軌跡複雜，使其難以被攔截。去年，伊朗就宣稱已經研發出一種，能在大氣層內外機動飛行的極音速彈道飛彈。

伊朗官媒表示，伊朗的法塔赫飛彈可以瞄準「敵人的先進反彈道飛彈系統，是飛彈領域的劃時代革命」，它可以突破美國和以色列的「鐵穹」等最先進的反彈道飛彈系統。

伊朗官媒補充說，法塔赫的最高速度達到14馬赫（每小時15,000公里）。

▲▼伊朗推出首款極音速彈道飛彈「法塔赫」（Fattah）。（圖／路透）

▲法塔赫最高速度可以達到14馬赫。（圖／路透）

儘管美國和歐洲反對，但伊朗表示將進一步發展其防禦性飛彈計劃。然而，西方軍事分析師表示，伊朗有時會誇大其飛彈能力。

對伊朗彈道飛彈的擔憂，促使時任美國總統川普於2018年決定退出德黑蘭與6個主要大國達成的2015年核協議。

川普退出核協議後，重新對伊朗實施了制裁，導致德黑蘭恢復了之前被禁止的核活動，重新引發了美國、歐洲和以色列對伊朗可能尋求核彈的擔憂。但是，伊朗一直堅稱沒有這樣的野心。

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