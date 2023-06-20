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華山幫車手嫌錢太難賺！轉念改行當冷氣工人 　上班途中GG了

▲▼ 華山幫車手轉行裝冷氣仍被逮。（圖／記者戴上容翻攝）

▲ 華山幫車手轉行裝冷氣仍被逮。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名20歲郭姓男子，上月想以華山幫身分當車手賺快錢，上月15日持人頭帳戶提款卡提領25萬6000元，提領詐騙集團的詐欺所得；蘆洲警方查獲後，通知郭男到案說明，但郭男不甩警方，同時也因當車手實在太難賺，近日改行學習裝設冷氣，警方一路追查，15日下午將他拘捕到案，訊後依法偵辦。

警方調查，該詐騙集團是以解除分期付款方式進行詐騙，要求被害人依電話、訊息方式操作ATM，郭男於5月在網路應徵工作擔任「提領手」，協助公司領取款項，領取詐欺所得款項。投靠華山幫的郭男，上月13日至蘆洲持2張人頭帳戶提款卡提領25萬6000元新台幣，並步行進入小巷內與上游進行繳款。

▲▼ 華山幫車手轉行裝冷氣仍被逮。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 華山幫車手轉行裝冷氣仍被逮。（圖／記者戴上容翻攝）

郭男原本想繼續從事車手，不料在警方積極打擊黑幫及詐欺的雙重動作下，發現當車手越來越難賺，鑒於最近天氣開始炎熱，冷氣需求大增，郭嫌便開始「轉行」學習怎麼裝設冷氣，但犯下的錯誤還是該面對。

15日下午1時許，警方趁他前往裝冷氣的路上將他逮捕，郭男頻頻討饒表示自己以後會腳踏實地工作，最終仍被依詐欺罪移送新北地檢偵辦，警方希望他在接受法律制裁後，能繼續從事正當的工作。

蘆洲分局集賢所所長許銘峻呼籲，網路購物需小心謹慎，避免使用私訊方式進行交易，賣場也不會透過電話通知要求操作ATM，更不會要求匯款，多一分查證多一分安心，也可以播打165反詐騙專線諮詢。

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