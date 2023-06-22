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中央300億擴大租金補貼登場！　「這裡」宣布4大項加碼資格一次看

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

▲高雄政府推出加碼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站，下同）

記者許宥孺、蔡怡萍／高雄報導

中央推動300億擴大租金補貼，將於今年7月3日開辦、明（2024）年12月31日下午5點截止，高雄市政府除提醒有租屋需求的民眾踴躍申請外，更加碼宣布運用囤房稅收入，推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼，以及首購住宅貸款利息補貼等措施，與中央政策同步多管齊下。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

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高雄市都發局長吳文彥表示，去年中央300億元擴大租金補貼專案，市府共3萬5303戶獲核定，較往年戶數增加將近1倍；中央補貼專案今年更有重大變革，包含申請年齡降為18歲，以擴大照顧學生租屋族群，以及舊戶資料自動帶入免申請、新戶隨到隨辦簡化流程，預估今年戶數還會再增加。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

吳文彥指出，除了中央300億擴大租金補貼專案，高市府將運用囤房稅收入，加碼推出增額租金補貼、社宅租金折減、育兒租金補貼，以及首購住宅貸款利息補貼等方案加碼補貼；增額租金補貼對象是針對設籍高雄且在高市租屋的民眾，家戶平均每人月所得介於4萬3258元至5萬0467元間者（中央為4萬3258元以下），也提供租金補貼。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

社宅租金折減部分，將從今年凱旋青樹社宅開始實施，一般戶租金從市價8折減為市價7.5折、關懷戶則從6折減為5折，調降後的凱旋青樹社宅租金介於3500元至1萬7200元之間，是六都當中最優惠。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

另外，高市府也針對育兒家庭，再額外加碼補貼。針對111年度已獲300億擴大租金補貼，及高雄市增額租金補貼核定戶，育有12歲以下兒童之租屋家庭，加碼給予育兒家庭一次性租金補貼， 1名12歲以下子女給予4000元租金補貼，2名給予8000元，3名以上給予12000元，且免提出申請，由都發局主動通知確認及撥款。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

至於首購族購屋貸款利息補貼方面，則搭配高雄銀行預定7月1日將推出的「雄易居」首購優惠房貸方案，貸款上限800萬元，貸款期間最長30年，最高可貸8成；市府與銀行共同補助利率0.45%，市府補貼利率1碼0.25%，補貼年期3年。

▲▼租屋補貼。（圖／高雄市政府網站）

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