熱爆！麗寶馬拉灣現超長排隊人龍　劍湖山水樂園今開放

▲熱爆！民眾玩水消暑，一早麗寶馬拉灣就出現超長排隊人龍。（圖／業者提供）



記者游瓊華／台中報導

端午節天氣熱爆，民眾玩水消暑。台中麗寶樂園馬拉灣今天一早就湧現超長排隊人龍，人潮長達300公尺，一路排到Outlet Mall。麗寶樂園渡假區表示，端午四天連假預估渡假區有望吸引20萬人次的觀光人潮。另外，劍湖山水樂園今天對外開放，生日數字擁有四個「5」的民眾，可免費入園玩一整天。

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▲馬拉灣一早就迎來許多遊客，玩水消熱氣。（圖／麗寶樂園提供）



麗寶樂園端午連假推出12歲以下只要99元、下午4點後雙人月光票只要499元的優惠。帶著家族親友、遠從台北南下到馬拉灣的王先生表示，搭配連假優惠可以省下好幾千塊，上午天氣晴朗很好，相當適合出遊。另外，來自桃園的一群大學生表示，清晨5點就出發，國道小塞一段、過了苗栗就順暢，現場看到水樂園長長排隊人潮，一群人進樂園後就搶排各項設施，希望能全部設施玩到。

▲熱爆！雲林劍湖山水樂園今正式對外開放。（圖／業者提供）



另外，劍湖山世界水樂園今天也正式對外開放，推出「歡樂慶端午 有5最優惠」活動，只要民國生日數字中有「5」，憑證購票即可享優惠：一個5享399元、二個5則享299元、三個5的只要99元，而擁有四個「5」的民眾，劍湖山世界招待免費入園玩一整天。