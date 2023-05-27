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天熱就這樣玩！馬拉灣今開幕　千人「台客裝扮」衝優惠搶入園

▲▼ 。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲麗寶樂園渡假區「馬拉灣」今盛大開園。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

記者白珈陽／台中報導

炎炎夏日，全國最大水樂園麗寶樂園渡假區「馬拉灣」27日盛大開園，內有「大海嘯」、「急速勇士」、「阿酋彎」等大小朋友都愛玩的水設施，加上今日的「台客」活動，只要身穿藍白拖、花襯衫就能以199元優惠價格入園，吸引數千民眾進場開心戲水。

「馬拉灣」打造最「逮丸」的台味玩水勝地，推出「台味酷浪季」主題，一連串的台式趣味活動、最Local的台味裝置藝術、最具代表性的台灣味等等活動內容，搭配振奮人心「凍凍嘿！」口號，喚起「大海嘯」高達3公尺的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，讓等了一年的遊客們興奮大叫，宣告夏天玩水的季節正式到來。

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「馬拉灣」買票區排隊人潮眾多，搶得頭香的彭姓男子一家人說，他們徹夜從苗栗趕來，能夠第一名進入園區，感到相當興奮；來自高雄的韓姓學生1行12人，從昨晚凌晨2點就到停車場夜宿等候，韓同學說，「這次的台味活動很道地也很有趣，讓他們夜衝上來也很值得。」

▲▼ 。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

▲韓同學一行人昨晚就到停車場夜宿。（圖／麗寶樂園渡假區提供）

麗寶樂園度假區表示，除了今天的穿藍白拖、花襯衫優惠199元入園活動，若民眾沒有跟上開園優惠也不用擔心，只要在本月28日至6月18日，只要同樣穿上藍白拖與花襯衫，也可享受12歲以下299元、12歲以上699元的台味優惠。

此外，渡假區內的麗寶福容大飯店自6月1日至8月31日，也推出馬拉灣季節限定的專屬台味菜單，讓這個夏天充滿最Local的經典台味饗宴。

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