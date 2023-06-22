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爆料炎亞綸威脅找黑道　「耀樂吐實情」還原對話真相

▲▼炎亞綸。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

▲炎亞綸被爆料偷拍性愛片，形象大傷。（圖／翻攝自Facebook／炎亞綸 Aaron Yan）

記者施怡妏／綜合報導

網紅「耀樂」痛揭16歲被炎亞綸硬上，且被偷拍性愛過程，影片更慘遭外流，若敢爆料的話，就會被黑道處理，21日中午他親上火線開記者會，還原事件全貌，針對找黑道一事，耀樂表示，「我不知道這件事情是真是假」，聽到的當下很害怕，也不只一次聽到，因此選擇說出來。對此，挺炎派網友點出2疑點，「很怪！」

耀樂20日寫下長篇文章，2018年發生跟前男友拍的性愛影片外流事件，點名當年交往的對象就是藝人炎亞綸，且性愛影片是對方擅自偷拍，影片被外流時，炎亞綸還威脅，如果出來爆料的話，就會找黑道解決他，「我真的不知道該怎麼處理……以上全部都有對話紀錄跟證據」。

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關於炎亞綸威脅找黑道一事，耀樂在記者會上回應，「就是大部分是我聽…因為我今天早上才看到新聞，我不知道是爆料的，就是一樣類似的事情發生，就是跟別人去說，如果我當時有出面站出來指控的話，他就要請黑道處理我，我不知道這件事情是真是假」，聽到的當下很害怕，「在台灣怎麼會發生這樣的事情？」

耀樂表示，後來之所以仍和炎亞綸有聯絡，是因為「想要讓這件事看起來試圖是好的」，一是催眠自己、二是逼迫自己接受這件事沒什麼，未料傷害從未消失，「我的狀態還可以說的時候想把事情說出來。」

▲▼耀樂針對性騷事件受訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲耀樂針對性騷事件受訪。（圖／記者湯興漢攝）

對此，支持炎亞綸的一派網友表示，「忽然覺得炎才是講實話那位」、「我是比較疑惑，他文章打說『對方跟他說要用黑道處理』，卻變成是聽別人敘述而已，看完真的就是好疑惑啊」、「黑道從炎傳訊息警告變成聽朋友轉述，而且這點是他說可以舉證的」、「黑道那個也滿嚴重的，竟然是聽說的」、「覺得被性侵了，但到去年還有聯絡找炎？」

針對耀樂的指控，炎亞綸20日晚間發文，承認曾經交往，也證實確實有過私密影片，但並非本人流出，「當時經過我的調查，最大的可能是某天我去修手機的時候被外流的。」他表示相當珍惜跟耀樂的感情，也很抱歉造成這樣的結果，「如果你願意的話，我願意再當面跟你道歉，也願意陪你走過一切的傷痛，和進行後續能彌補的一切。」

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