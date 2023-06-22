耀樂高中同學爆「狂炫耀跟炎亞綸交往」在校很跩：是被退學非休學

▲耀樂遭爆高中時狂炫耀曾跟炎亞綸交往。（圖／翻攝自炎亞綸FB、耀樂IG）



記者施怡妏／採訪報導

網紅「耀樂」指控16歲時遭炎亞綸強迫性交、拍攝性愛影片，並於昨（21）日召開記者會說明，炎亞綸則到現場鞠躬道歉。不過，耀樂高中同學跳出來爆料，高中時瘋狂炫耀自己跟炎亞綸交往，在學校態度很差，而且耀樂說因為外流影片而休學，其實是因為不常到校，被學校退學。針對爆料內容，耀樂目前尚未回應。

耀樂的高中同學向《ETtoday新聞雲》記者透露，耀樂在高中時，就常跟周圍的人炫耀曾跟炎亞綸交往過，也常常炫耀自己的性事，除了炎亞綸以外，還有其他滾床的對象。同學透露，耀樂高中時還靠手天使以及口天使賺錢，在圈內有很多醜聞，「騙錢騙感情一堆」。

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耀樂昨（21）日在記者會上表示，因為外流影片的事情，導致他在同儕間遭受到異樣眼光，最後選擇休學。但爆料者表示，耀樂是被學校退學，不是休學，因為耀樂不常到學校，「太常沒去學校，就會被21，不是因為炎（亞綸），學校都有紀錄」。

爆料者指出，「我非常清楚他是一位哪裡有熱度，就往哪裡貼的人」，因為在抖音上小有名氣，又曾跟炎亞綸交往過，在學校常常擺一張跩臉，身邊很多同學看不下去，因此決定爆料。

針對爆料內容，記者私訊耀樂本人，截至目前仍未取得回應。

▼爆料者指出，耀樂是被退學，不是休學。（圖／翻攝自耀樂IG）

