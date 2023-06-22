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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生假結婚起訴　賴母需符合2要件才能獲全數遺產

記者崔子柔／綜合報導

台中5億高中生命案檢方於昨（21）日宣布偵結，涉案的夏姓父子殺人罪不起訴，不過認定夏男與死者賴男並無同性結婚之真意，若未來民事判定2人假結婚，夏男將無法繼承賴男遺產，但賴母因是否屬中國籍仍有疑慮，賴男遺產未必將全入賴母口袋。

台中地檢署指出，賴男在事發當天上午8時許，用手機查詢「釋字第748號解釋施行法」相關資料，過了1個小時後，跟夏男於9時許完成結婚登記，接著夏男騎車載賴男回到夏男住處。

▲▼ 夏男跟賴男。（圖／台中地檢署提供）

▲夏男騎車載賴男回家。（圖／台中地檢署提供）

2人共乘機車的畫面可見，賴男坐在後座，手握著後方的握把，與夏男並無接觸，台中地檢署根據賴男高中時追求女同學遭拒、接受輔導，隨機尋找結婚證人，夏男父母對其交往對象、辦理結婚等事均毫無所悉等因素，認定夏男與賴男「顯無同性結婚之真意」，因此依《刑法》第214條「使公務員登載不實罪嫌」，向台中地院提起公訴。

根據《自由時報》報導，律師徐承蔭表示，若賴母被認定仍具有中國籍，依照兩岸人民關係條例規定只能繼承200萬元，其餘遺產將由賴男名義上的「伯父、姑姑」，實質上的「兄姊」繼承。

▲▼5億高中生,母親,生母,賴母,台中。（圖／記者許權毅攝）

▲賴母控兩人婚姻無效。（圖／記者許權毅攝）

不過賴母聲稱已放棄中國籍，目前為無國籍。一名相關機關官員則說，目前確定賴母的台籍已被撤銷，需進一步釐清是中國籍或無國籍，只要不是中國籍且婚姻無效訴訟勝訴，就能繼承兒子的全部遺產。

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