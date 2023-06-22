早猜到殺人罪不起訴！　律師將至5億高中生靈前「報告偵查結果」

▲賴母本月8日於台中地檢署前受訪，稱「我兒子不可能自己跳樓！」。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市5億賴姓高中生墜亡案，昨（21）日台中地檢署偵結，嫌疑人夏姓父子獲殺人罪不起訴，對此，賴母委任律師許哲維表示，將會找時間前往賴生靈堂，向他報告結果，其實他們早知有此結果，賴母才會在日前配合檢方開庭時，在媒體前痛訴「我兒子不可能自己跳樓！」許哲維也說，不能接受夏男獲殺人罪不起訴，將於收到不起訴處分書後，審閱各項疑點，提出再議。

許哲維受訪表示，昨日結果出爐後，賴母非常無奈，但其實早在本月8日，他們接受檢方傳喚前往召開臨時偵查庭時，就已猜測到殺人罪嫌部分檢方會不起訴，他也向賴母打預防針，告知賴母檢察官就是要用輕生結案，因此賴母才會在開庭前，向大眾表示「兒子不可能自己跳下去，絕對不可能做這種事情」。

▲賴母委任律師許哲維。（圖／資料照）

許哲維說，家屬無法接受此結果，待收到檢方的起訴、不起訴書，詳細審閱裡頭的各項疑點後，將提出再議，預計下週會收到處分書。另外，他經常前往賴生靈堂，向賴生報告偵查進度，如今結果出來了，也會再找時間至其靈堂前，與賴生說偵查結果。

本案經檢方48天調查，檢察官認定賴生是由高處墜樓亡，將涉案的夏姓父子殺人罪部分不起訴；配偶夏男涉嫌假結婚部分，檢方查出夏、賴2人幾乎毫無交集，結婚證人則是隨機找尋、雙方家長不知2人有婚約等，認夏男無結婚真意，依偽造文書將夏男起訴。