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ChatGPT爆個資外洩！逾10萬帳戶「被放上暗網銷售」　這地區最慘

▲▼ChatGPT,AI,人工智慧。（圖／路透）

▲人工智能AI聊天機器人程式ChatGPT爆紅，但也讓外界擔心衍生相關疑慮。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

AI聊天機器人ChatGPT一推出就掀起熱潮，許多人都發現它在日常生活各處都有妙用。不過，俄羅斯網路安全公司Group-IB近日一項調查指出，近一年來已有超過10萬個ChatGPT帳戶個資遭到外洩，甚至被放上暗網交易市場銷售，其中又以亞太地區最為氾濫。

根據Group-IB公布2022年6月至2023年5月的調查數據，共有多達10萬個ChatGPT帳戶個資遭外洩，且在今年5月達到高峰，其中又以亞太地區最為嚴重，有將近4.1萬個帳戶受害，佔了約4成，其次為中東及非洲，將近2.5萬個帳戶被盜，第三則是歐洲，有將近1.7萬個帳戶外洩。

▲Group-IB公布2022年6月至2023年5月的調查數據。（圖／翻攝自Group-IB）

▲Group-IB公布2022年6月至2023年5月的調查數據。（圖／翻攝自Group-IB，下同）

該項調查顯示，這些遭外洩的帳戶都帶有惡意程式的log檔案，因此用戶是在裝置安裝到竊密程式，才會導致帳戶外洩，其中被「Raccon」所竊取的帳戶就多達7萬8348個，「Vidar」有1萬2984個，「Redline」則也有6773個。

▲Group-IB公布2022年6月至2023年5月的調查數據。（圖／翻攝自Group-IB）

事實上，歐洲刑警組織（Europol）在今年3月27日就曾表達對ChatGPT等先進AI倫理與法律的擔憂，警告恐有犯罪者不當使用AI來犯案，包括網路釣魚攻擊、散布虛假訊息、網路犯罪等。

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