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端午連假遊韓買伴手禮要三思　防檢局圖解「哪些能買」清單

▲防檢局圖解韓國違規伴手禮清單。（圖／農委會防檢局提供）

▲防檢局圖解韓國違規伴手禮清單。（圖／農委會防檢局提供）

記者楊惠琪／台北報導

端午連假期間，不少民眾安排出國旅遊。農委會動植物防疫檢疫局指出，韓國是國人出遊的熱門國家，為避免自韓國返台入境的旅客，因為買了不得攜入境的伴手禮被開罰，特別製作「哪些能買」圖解清單，像是泡菜、香蕉牛奶、海苔、調味堅果等皆可，但肉腸、生鮮水果、人蔘、含肉飯捲就不行。

防檢局表示，國人赴韓國旅遊，喜歡品嚐當地小吃，像是豬血腸、飯捲、炸雞、起司熱狗等，都是含有禽畜成分的食品，常有民眾在當地沒吃完，順手丟進包包，入境時一時疏忽忘了丟棄，一旦遭海關查獲就會吃上20萬元罰單，提醒旅客入境前確認有無攜帶違禁品。

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防檢局說，韓國泡麵也是遊客喜歡購買的伴手禮，但直接用熱水沖泡即可食用的泡麵可以攜帶入境，至於要另外用滾水煮的快煮麵，或含有溫泉蛋的泡麵就屬違禁品，民眾要特別留意；此外，國人喜歡購買韓國新鮮人蔘，因生鮮植物不可隨便攜入境，也在禁止之列。

防檢局進一步說明，包括牛豬雞鴨鵝等禽畜肉類製品，以及動植物用藥品、含禽畜成分的寵物食品、溫泉蛋、鮮奶、盆栽、土壤、昆蟲等，都是不能攜帶入境的物品，民眾如果不小心誤攜入境，或不確定是否可以攜帶入境，可在出海關前先詢問設置在行李轉盤附近的動植物檢疫櫃臺，若當場丟棄就不會挨罰。

防檢局提醒，從旅客下機到航站沿途，到移民署證照查驗，以及提領行李、最後海關紅綠線通關區，都設置各式宣導看板、螢幕，提醒旅客不可攜帶違規檢疫品入境，像是豬肉製品首次就會開罰20萬，第二次違規開罰100萬元，若攜帶半熟蛋、雞肉製品開罰3萬元，水果則可能裁處3000元，外籍旅客若無法當場繳清就會被遣返回國，提醒旅客入境前留意。

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