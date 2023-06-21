2023世客博主題曲《Hakka New World》發表　張善政：唱客家歌學客語

▲2023世客博主題曲《Hakka New World》發表。(圖／新聞處提供)

記者楊淑媛／桃園報導

「2023世界客家博覽會主題曲發布會」、21日於市府舉行。市長張善政表示，世客博將於8月11日至10月15日在桃園登場，今日推出開胃菜，發表世客博主題曲《Hakka New World》，邀請金曲歌后彭佳慧、金曲歌王羅文裕、饒舌新星Yappy共同演唱，呈現客家文化與客家鄉親至海外打拚的過程，除彰顯客家文化，也讓不會客語的朋友感受客語的韻味與魅力。

張市長談到，他以前學習英文的時候，覺得很辛苦，但學唱英文歌後，學英文變成快樂的事情；幾年前他開始學習客家話，當時的啟蒙歌曲是吳伯雄老縣長的《客家本色》，歌曲越唱越熟、客語也說得越好。因此，他期待世客博主題曲《Hakka New World》能成為大家學客語非常好的橋梁，透過歌曲讓不會說客語的朋友們感受客語魅力，進而朗朗上口、更熟悉客家話。

客家委員會副主委周江杰表示，世客博主題曲《Hakka New World》全程使用客語，代表台灣客家精神的發展與變化，也代表客家文化與世界對話的展望，希望透過世界客家博覽會讓客家族群躍上國際舞台，讓世界認識臺灣客家文化，讓客家人以身為客家人為榮、驕傲地說母語。

新北市副市長劉和然表示，全臺灣客家人口約467萬，而新北市客家人口達67萬，僅次於桃園市，為全臺第二高，皆屬於都會客家，新北市政府相當支持客家文化，並成立客家館突破都會限制，鼓勵客家文化交流及傳承，此次新北市政府也參與世界客家博覽會，將在主展館之一的臺灣館設立一個主題展區，展出四個主題展覽。

新竹縣副縣長陳見賢表示，新竹縣是客家大縣，客家人口占比達67.8%，為全國最高，客家精神是刻苦耐勞、認真打拚。感謝客委會及桃園市政府舉辦世界客家博覽會，向世界推廣客家文化及客家語言，新竹縣也在臺灣館設立主題展區，並組隊出席客家論壇、世界客家大會等活動，盼讓全世界看見客家文化、看見桃園、看見臺灣。

包括市議員王仙蓮、陳美梅、張肇良、客家委員會副主委周江杰、新北市副市長劉和然、新竹縣副縣長陳見賢、歌手羅文裕、Yappy、市府秘書長詹榮鋒、參事林茂山、市政顧問李紹偉、陳信守、參議黃妙兒、黃世昌、世客博諮詢委員鄭榮興、世客博海外顧問團顧問丘尚英、黃茂實、世客博專辦發言人陳曉卿、市府新聞處長羅楚東、秘書處長許淑真、客家局長林昭賢、法務局長賴彌鼎、文化局長邱正生、經發局長張誠、工務局長汪在宙、農業局長陳冠義、觀旅局長周柏吟、勞動局長李賢祥、交通局副局長王旭斌、桃捷公司董事長沈志藏、桃園區長陳玉明、觀音區長林國甯等皆一同出席。