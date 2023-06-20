張善政聘25名兩岸事務小組委員　讓中央瞭解兩岸有很多合作空間

▲張善政頒贈兩岸事務小組委員聘書。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政20日出席市府成立的「兩岸事務小組委員聘書頒贈」活動表示，桃園是工業大城，有許多台商在對岸發展，因此桃園籌組「桃園市政府兩岸事務小組」，希望妥善協助在大陸的桃園台商，也逐步推展與對岸的城市交流，更重要的是希望藉由地方政府正面推動的影響力，讓中央瞭解兩岸還有很多合作空間。

張市長指出，市府邀集與兩岸交流事務相關的局處首長擔任府內委員，涵蓋文化、觀光、客家事務等面向，而府外委員則聘請熟稔兩岸事務的專家學者，未來更要借助府外委員的經驗和專才，提供市府智慧的建言，讓兩岸城市交流能順利推展。

市府依「桃園市政府兩岸事務小組設置要點」設置「桃園市政府兩岸事務小組」，統籌處理本市相關的兩岸事務，委員人數25人，其中府內委員15人，名單包括召集人市長張善政、副召集人副市長王明鉅及蘇俊賓、秘書長詹榮鋒、執行秘書秘書處長許淑真等15人。

另外，府外委員則聘請：臺大政治學系教授暨臺灣安全研究中心特約研究員左正東、政大東亞研究所名譽教授邱坤玄、淡江大學外交與國際關係學系中國大陸研究所副教授張五岳、淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正、輔仁大學日本語文學系特聘教授何思慎、臺大國家發展研究所教授周繼祥、中國文化大學社會科學院院長暨中山與中國大陸研究所講座教授兼所長趙建民、岳豐科技公司董事長暨東莞台商會榮譽會長葉春榮、海棠文教基金會董事長朱鳳芝、國防大學國際與國防事務學院副教授曾于蓁等10人。