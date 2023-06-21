　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「停讓行人」新制6／30正式上路　靠近斑馬線不論遠近都須停讓

▲▼仁愛大安路口,斑馬線標字,箭頭提示行走注意方向,仁愛路,大安路,行人安全,望左（Look Left）,望右（Look Right）,注意左右來車,提示效用,行人,過馬路,馬路口,馬路,行車安全。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲禮讓行人新制將於6月30日正式上路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣交通事故2022年奪走3085條人命，創10年新高，為洗刷「行人地獄」惡名，交通部16日預告修法，只要不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸等6項違規除罰款外，都要接受道安講習。對此，警政署21日表示，6月30日正式實施，近期會加強宣導。

警政署指出，行人若站在路邊距離斑馬線1公尺範圍、要穿越馬路時，駕駛就應該暫時停止，讓行人通過；若行人已在斑馬線上，駕駛都需立刻暫停，讓行人先過，若違規應舉發。另外，路口有義警、志工等人指揮，駕駛不聽指揮強行通過，可直接舉發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為洗刷行人地獄汙名，交通部也將明訂不停讓行人的違規，除罰款外，也要新增強制講習；駕駛人若拒絕警方攔檢稽查和逃逸，修法也新增強制參加道路安全講習。

交部修法規劃，汽車駕駛人可向公路主管機關申請參加扣抵違規點數講習，經完成講習後，扣抵違規點數2點，其抵扣自記違規點數達6點之日起算，一年內以一次扣抵為限；講習每次以不超過2天為原則，可以採集體方式或個別方式講習，汽車駕駛人或汽車所有人於講習後1年內，若再次違反規定須接受講習，應依公路主管機關通知再增加講習時數。

▼台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局，下同）

▲▼行人地獄、人行道、行人穿越道、斑馬線。台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局）

▲▼行人地獄、人行道、行人穿越道、斑馬線。台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局）

▲▼行人地獄、人行道、行人穿越道、斑馬線。台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／三重男下面痛求救　醫生「尿道拉出吸管」
空軍女畢業生打掉上將軍帽！　差點腿軟下跪
王威晨驚天逆轉滿貫彈　統一獅魔術數字熄了
葛斯齊扯她參加吸毒趴！　「漂亮寶貝」陳純甄火大發聲
葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」　給5線索
獨／男星嚇遇性騷「她趁熟睡握住我下面」
快訊／1男倒鐵軌上　台鐵1253次區間車停開
快訊／新店鐵皮屋大火！恐怖烈焰照亮夜空

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「停讓行人」新制6／30正式上路　靠近斑馬線不論遠近都須停讓

端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早3小時報到

明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

戲曲王子李文勳發聲明「否認性侵」！將配合調查、提出刑事告訴

公總審查第二波通勤月票！2方案通過　「台東299元、基隆320元」

吳宗憲喊「若掏空公司死全家」釣出OPEN醬？7-11發聲明回應了

獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉：造成社會大眾誤解

律師嘆炎亞綸無法用「愛情文」混過去　跑去強迫道歉接受「很雷」

政府連拋私大、高中職學費補助　全教總要求召開國家教育會議

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

瓶身太高放不進冰箱？ 他出奇招「一拳解決」

嘉義知名女中校車硬闖平交道　柵欄打中車身保全吹哨也沒用

NONO遭影射「車上強吻女模」：沒有印象　她再槓「如不實，歡迎提告」朱海君拒回應

台中男右切後kiss待轉車　整台烏龜翻！下巴掉一半

媽問女兒「人生規劃」　搞笑妹指3人神回答！

「停讓行人」新制6／30正式上路　靠近斑馬線不論遠近都須停讓

端午運量明達高峰「單日11萬人次↑」！桃機：提早3小時報到

明起4天端午連假！疾管署示警社區有「6大傳染病」　羅一鈞3點提醒

戲曲王子李文勳發聲明「否認性侵」！將配合調查、提出刑事告訴

公總審查第二波通勤月票！2方案通過　「台東299元、基隆320元」

吳宗憲喊「若掏空公司死全家」釣出OPEN醬？7-11發聲明回應了

獨／數學疑考題外洩！新竹三民國小五年級全部重考　家長傻眼了

毒理專家解讀巴比妥翻車！招名威6點聲明道歉：造成社會大眾誤解

律師嘆炎亞綸無法用「愛情文」混過去　跑去強迫道歉接受「很雷」

政府連拋私大、高中職學費補助　全教總要求召開國家教育會議

沒想過站在MVP頒獎台　張皓緯感動又緊張：美好的一天

快訊／三重男下面痛求救　醫生「尿道拉出吸管」他不願說明

賓士「大改款E-Class旅行車」亮相！空間更大、內外質感更勝上代

健美賽女模「丟高跟鞋」砸評審　大陸網友狂猜：潛規則？

端午連假北海岸恐湧車潮　金山警加強交通疏導管制

葉總相信張皓緯「致命一擊」　郭郁政提前退場有原因

「假冒VS標示不實」僅一線之隔　專家看食品詐欺：控管難度高

端午4天連假！新北實施高乘載管制　林口警提前部署交通疏導

葛斯齊爆「已婚偶像男星性騷飯店人員」　給5線索：圈內人都知道

端午連假前夕！新北啟動交通戰情室　監控國道及市區路況

嬰兒躺沙發突翻身險摔下　舅剛好回頭秒衝上前接住

生活熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

殯葬圈Metoo更精彩！禮儀師爆「不輸演藝圈」

黃子佼一出院　同名「臉書帳號復出」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

被害人曝光「阮慕驊強吻摸胸」隔天對話：再一起吃飯好嗎

快訊／NONO被控性侵2女　艋舺雞排急發聲

NONO停演藝工作！網1點質疑「根本不痛不癢」

他喊「能懂黃子佼」　從小看爸爸和女人交疊

沒追到籃籃請吃雞排！　本人大方回應了

炎亞綸遭控偷拍　卡神嗆：退出演藝圈

黃子佼「為什麼崩潰」？網揭關鍵原因

炎亞綸道歉　粉專點「3犯罪行為」轉移焦點

炎亞綸被控偷拍　律師：可處7年以上有期徒刑

好市多B群特價「日人卻不吃」　網曝：這招提神超有效

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼砲翻舊愛「唯一沒提到她」　網：誰惹得起

快訊／炎亞綸現身記者會！遭男網紅控偷拍性愛片

快訊／NONO婚內性侵過程曝！

NONO被爆「拖女生到市民大道殘障廁所」無套中出

快訊／NONO宣布「即刻停止演藝工作」！

快訊／網傳黃子佼爆他是「假盲人」　蕭煌奇喊告

「為什麼去年還聯絡炎亞綸」耀樂原因全說了

炎亞綸向耀樂道歉！認了私密影片「不時折磨著我」

快訊／網紅怒揭「遭NONO性騷女快20個」！

黃子佼爆3星醜聞！6關鍵線索被挖

NONO捲風波！前老闆吳宗憲發聲

孟耿如「為黃子佼請辭新戲」！　製作人證實：先讓她休息

還有未爆彈？他點名「金馬男歌手」

快訊／抖音男網紅正面對決炎亞綸！

視網膜關台也爆MeToo！女員工瞎傳「眼神暗示要上床」

更多

最夯影音

更多
炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛

炎亞綸認了私密影片「不時折磨著我」　謝謝耀樂說出來..道歉：願陪你走過傷痛
柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

柴犬躺玄關迎接主人返家　眼神無靈魂：你回來囉～

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

女子不願和分隊長兒分手　消防局門口噴Me too紅漆

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

劉在錫.李光洙《韓星地帶II》升級狂嚇瘋　他獨自落跑...俞利氣到罵髒話XD

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面