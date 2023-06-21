「停讓行人」新制6／30正式上路　靠近斑馬線不論遠近都須停讓

▲禮讓行人新制將於6月30日正式上路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣交通事故2022年奪走3085條人命，創10年新高，為洗刷「行人地獄」惡名，交通部16日預告修法，只要不停讓行人、拒絕攔檢稽查和逃逸等6項違規除罰款外，都要接受道安講習。對此，警政署21日表示，6月30日正式實施，近期會加強宣導。

警政署指出，行人若站在路邊距離斑馬線1公尺範圍、要穿越馬路時，駕駛就應該暫時停止，讓行人通過；若行人已在斑馬線上，駕駛都需立刻暫停，讓行人先過，若違規應舉發。另外，路口有義警、志工等人指揮，駕駛不聽指揮強行通過，可直接舉發。

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為洗刷行人地獄汙名，交通部也將明訂不停讓行人的違規，除罰款外，也要新增強制講習；駕駛人若拒絕警方攔檢稽查和逃逸，修法也新增強制參加道路安全講習。

交部修法規劃，汽車駕駛人可向公路主管機關申請參加扣抵違規點數講習，經完成講習後，扣抵違規點數2點，其抵扣自記違規點數達6點之日起算，一年內以一次扣抵為限；講習每次以不超過2天為原則，可以採集體方式或個別方式講習，汽車駕駛人或汽車所有人於講習後1年內，若再次違反規定須接受講習，應依公路主管機關通知再增加講習時數。

▼台北市大安警方執行「擴大取締路口不停讓行人」與「行人高發事故路口精緻執法」專案工作。（圖／台北市警局，下同）

