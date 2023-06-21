逢甲經濟永續綠色金融國際研討會　8國80人齊聚尋找區域合作

▲▼逢甲大學經濟學系舉辦永續綠色金融國際研討會，吸引8國、80人齊聚尋找區域合作，由校長王葳（左）主持開幕。（圖／校方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

逢甲大學經濟系20日主辦的「2023 Feng Chia Conference Recent Advances in Sustainable Development, Green Finance, and Regional Cooperation」國際研討會落幕，吸引美國、台灣等80名研究人員參與，全程英文進行，以可持續發展、綠色金融以及區域合作為主題探討，會中還邀請嘉義縣政府分享漁電共生的效益的實例與成效，希望國際與會者一起找出並落實全球永續經濟。

▲香港珠海學院俞肇熊講座教授。

這場國際研討會由逢甲大學校長王葳主持開幕，邀請到美國聖安東尼奧德州大學Prof. Hamid Beladi以視訊方式致歡迎詞，研討會安排2場專題演講，上午是澳洲昆士蘭大學Prof. Andrew Griffiths主講「Sustainable Leadership」，下午則由香港珠海學院教授俞肇熊、同時也是逢甲講座教授，主講「The Research Productivity of Asian Universities and Research Institutes」。

校方表示，永續經濟議題一直是台灣最重要的課題之一，2場研討會後也都安排圓桌論壇，深入探討，這次還邀請嘉義縣政府經濟發展處長江振瑋、逢甲土地管理學系教授陳建元等人，從再生能源的發展、漁電共生的效益、低碳運具的應用，以及循環經濟的推動等面向，分享嘉義縣的實例與成效，希望讓國際研究人員了解台灣推動永續經濟的現況，並一起找出區域合作的可能性。

這場研討會吸引自美國、香港、澳洲、越南、泰國、馬來西亞、中國大陸以及台灣各大學研究人員近80人參與，並發表28篇文章，會議圓滿落幕。