台北金融研究發展基金會、英標準協會與Google　共倡議永續金融

▲金融業望加速綠色轉型，實現「永續金融」。（圖／pixabay）



財經中心／綜合報導



由台北金融研究發展基金會、BSI 英國標準協會、 Google 台灣共同發起與台灣三十家主要金控、銀行、證券、保險等業者響應參與的「金融 x ESG」研究聯誼平台，於 422 世界地球日前夕舉行「金融永續共同倡議記者》會暨例行交流活動」，以響應今年地球日的主題 -- Invest In Our Planet（投資我們的星球），共同打造「善．真美 ESG 美麗島嶼」。會中聚焦透過數位科技幫助企業落實永續政策、國際標準加速金融業綠色轉型，以實現「永續金融」的目標與課題，更呼應國發會日前公布台灣 2050 淨零排放路徑，將綠色金融做為十二項關鍵戰略之一的重要政策。

運用科技加速綠色轉型、加值連結落實國際標準、打造善．真美 ESG 美麗島嶼

2022 年是地球日 52 週年，今年的地球日以「投資我們的星球」為主題，並強調政府、企業、與個人都應加速採取氣候行動。國發會日前也提出「2050 淨零排放路徑」，包括「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型策略，以及「科技研發」、「氣候法制」兩大基礎。在協助產業轉型的部分，金融業作為產業發展活水與推動企業社會責任領頭羊，更是帶動綠色及減碳投資的關鍵基礎，金管會已於 2020 年發布「綠色金融行動方案 2.0」，促進金融業強化氣候韌性並落實永續發展目標、2022 年發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求全體上市櫃公司於 2027 年前完成溫室氣體盤查、於 2029 年前完成溫室氣體盤查之查證。今（20）日共有近三十家金融機構、五十位金融業高階主管共同響應倡議行動，顯見金融業對於永續與環境議題的重視，並且承諾以更積極的行動、創新的方法，打造繁榮且永續的未來。

數位科技加速零碳轉型 增進金融業面對氣候變遷風險調適能力

做為金融永續共同倡議中的科技業者，Google 台灣總經理林雅芳表示，Google 高度關注台灣在永續發展的努力，並且努力希望在台灣貢獻。Google 永續行動三大面向－「引領產業、協助合作夥伴、讓每個人參與」，與台灣願景一致，Google 於 2030 年達到全天候以無碳能源維持所有 Google辦公室與資料中心營運的的永續承諾也包含台灣，在未來將持續致力於扮演產業領頭羊，協同合作夥伴、客戶、一般民眾、員工，共同朝向永續未來邁進。

事實上，全球企業也計畫在永續發展上展開行動，根據市場研究公司 Harris Poll 為 Google Cloud 進行的 「 Google Cloud 永續調查報告」顯示，有高達 96% 的台灣企業認為科技能幫助提高組織的永續發展程度，並相信科技創新將對全球以及組織的永續發展帶來深遠影響。Google Cloud 台灣總經理謝良承也分享，Google 已於 2017 年達到每年採購的再生能源憑證與 Google 全年、全球用電量相當；此外，Google Cloud 作為業界最乾淨的雲，承諾將持續提供永續發展的相關工具和資源，幫助金融業的夥伴達成各自的永續、減碳目標，一起在零碳轉型與增進氣候變遷風險調適能力等方向共同努力。

國際標準制定權威 助攻台灣金融業 ESG 永續目標

英國標準協會(British Standards Institution, BSI)東北亞區總經理蒲樹盛表示，BSI 為全球第一家國家標準機構，也是 ISO 國際標準組織核心創始成員，至今 ISO 所發布的標準有一半源於 BSI，更是品質管理 ISO 9001、環境管理 ISO 14001、碳中和 PAS 2060、碳足跡 ISO 14067、能源管理 ISO 50001…等重要國際標準的起源制定者。

BSI 多年來在台灣推廣 ESG 相關國際標準，協助國內政府、產業、學界與國際接軌，也是首家被台灣環保署認可的溫室氣體查驗機構。深知金融業為驅動 ESG 並達到國家淨零目標的關鍵產業，因此成立「金融 XESG」研究聯誼平台，希望藉由「研究」國際標準、倡議發展及相關永續金融趨勢，「聯誼」促成國內金融業在 ESG 發展交流合作，「平台」支持國家政策目標協助溝通。尤其暖化大限促使各國利用經濟手段處理環境議題，全世界正在積極佈署的淨零排放行動方案，永續金融相關國際標準也陸續發佈，是台灣持續與全球接軌的重要挑戰，BSI 期許能擔任國內金融業助

攻者角色。

推動「福爾摩沙 x ESG」 點亮台灣成為「善．真美 ESG 的美麗島嶼」

「金融 x ESG」研究聯誼平台成立於 2021 年，由台北金融研究發展基金會、英國標準協會共同發起，甫成立即獲得二十多家主要金控與銀行、證券、保險業者的響應，於 2022 年邀請 Google 加入，透過「科技」與「加值平台」的連結，繼續就氣候、減碳、社會、治理等課題，與金融業者深入具體探討分享。

台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示，永續發展除了環境面向之外，如同國發會「2050 淨零排放路徑」提出的「生活轉型」、「社會轉型」，社會與公司治理的層面，亦是「金融 x ESG」研究聯誼平台希望深化的重點。2021 年台北金融研究發展基金會以「賦能與創生」為主軸，結合金融投信投顧業者、社會企業與 NPO 公益組織，以 12 家教會醫院為核心，深耕地方，降低城鄉差距與醫療資源不均，創造永續的改變。2022 年將持續推動「福爾摩沙 x ESG」理念，深化地方創生、食物銀行、時間銀行、遠距醫療、長照移動等課題，與基金會夥伴共同點亮台灣成為「善．真美 ESG 的美麗島嶼」。並盼藉此願景，結合 BSI、Google 等加值平台科技的連結，以利金融生態圈共同努力，予以落實之。