她如廁下體狂流「濃稠分泌物」！下秒掉出化膿紗布　飄惡臭

▲泰國一名女子遇到醫療事故，產後下體掉出化膿紗布。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

泰國拉差汶里府（叻武里府，Ratchaburi）一名24歲女子5月剛迎來新生命，產下自己的小寶寶，然而產後她卻經常感到下腹部不適，持續數周。直到6月中，她在如廁時，突然發現陰道流出不明分泌物，過沒多久馬上掉出一大塊混合著血液與膿的紗布塊，並散發濃烈惡臭。

根據Thaiger報導，來自拉差汶里府的24歲女子萬（Wan）與她58歲的母親洛伊克（Leuk）向媒體踢爆，萬5月29日在當地一間醫院生產，不過之後卻一直感到不適與疼痛，時間長達數周。萬6月19日在小便時，突然發現自己的陰道流出不明液體，隨後便掉出一塊東西。

萬仔細查看後，發現是一塊紗布，而紗布上早已被膿血浸透，散發出難聞的惡臭。她懷疑是生產時，醫師誤將紗布留在她體內，才會造成發炎與疼痛，連忙前往醫院進行檢查。但醫師卻告訴她，疼痛是子宮炎症所引起，但是子宮內並沒有感染。

隨後院方要求萬支付30泰銖的醫藥費，由於她身上沒有現金，因此想透過銀行轉帳付款，但院方卻堅持只有超過500泰銖的醫藥費才能透過轉帳方式支付，最後萬只能在沒有藥物的情況下返回家中。

萬不滿醫院的處理方式，在臉書上公開整個過程，而她的母親洛伊克也痛批醫院不負責任。儘管最後院方帶著禮物與嬰兒用品上門道歉，但是洛伊克仍不滿他們的解決方式，並決定尋求賠償。