日本越洋航空三度飛台！派「鯨鯊彩繪機」只飛2趟桃園－沖繩

▲鯨鯊彩繪機。（圖／JTA提供）

記者李宜秦／台北報導

日本越洋航空公司（JTA）繼2011年9月21日飛航沖繩台中、以及2014年1月29日飛航沖繩桃園之後，6/22將第三度飛航台灣，此次為疫後首航桃園機場，特別安排由JTA與沖繩美麗海水族館所共同企劃的「鯨鯊彩繪機」運航。

JTA鯨鯊彩繪包機日程表為6/22的07:45自沖繩起飛，08:15抵達桃園；當日09:15自桃園出發，12:00抵達沖繩。6/25的13:30自沖繩起飛，14:00抵達桃園；當日15:00自桃園出發，17:45抵達沖繩。

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JTA總部設於日本沖繩，隸屬於日本航空集團，該航空公司是以飛航沖繩至日本本島及離島等共14條國內航線，擁有13架飛機。

JTA指出，沖繩位於日本本州的西南部，由沖繩本島、宮古島、石垣島等大約150個大大小小的島嶼組成。終年宜人的氣候且擁有許多自然風光、海景，以及日本最具代表性的沙灘深受台灣人的喜愛。此外沖繩有美軍基地，在美國文化的熏陶下形成許多美式建築及餐廳。

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