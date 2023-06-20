被爆性騷案卻控受害人「政治鬥爭」　賴香伶道歉了

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

一名曾在民眾黨立委賴香伶辦公室任職的女子指控當時同事A經常言語性騷擾女同事，而身為雇主的賴香伶，卻從未出面制止或處理。賴香伶則發聲明表示該女現為社民黨全國委員，利用#MeToo對民眾黨做政治鬥爭，引發各界批評。對此，賴香伶說，謝謝所有批評跟指正，「我正式向受害女子跟社會民主黨的朋友致歉」。

有女子日前表示，賴香伶辦公室一名同事A經常對女同事言語性騷擾，包括先上下打量後，再用三圍數字呼叫女同事，如「欸34、25、36」或「32、28、34」。同事A還稱「辦公室是他的後宮，女同事們是他的小老婆。」賴香伶都在現場親眼看到、聽到，但身為雇主的她卻從未處理，甚至連制止都沒有，「老實說，作為一位勞工、作為她的受僱者，我是感到失望的。」

賴香伶說，當天看到離職員工在臉書指稱她漠視，甚至縱容職場性騷擾，這對她是很嚴重的指控跟傷害。她面對著不解與遺憾的情緒，徹夜未眠直到隔日凌晨才在臉書回應。

賴香伶回應，這幾天，收到許多朋友給我的提醒、批評與指正，她重新審視自己當天的回應，做為雇主的職責確實是失言了；而將案件連結到政治領域，也對後續調查可能會有不良影響。這是她思慮不周導致。

賴香伶道歉，稱即使她要維護自己的名譽，這樣的發言也不妥當。道歉，就應該是無條件，且真心誠意。目前已經啟動的性平機制仍會持續進行。謝謝所有批評跟指正，這些都是促使她把事情做得更好的動力。