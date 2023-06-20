柯文哲喊重啟服貿　林楚茵：為選總統背棄價值「對得起年輕人？」

▲民眾黨總統參選人柯文哲拋出重啟服貿構想。（資料照／記者袁茵攝）

記者呂晏慈／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，遭外界質疑恐爆發二次太陽花學運。民進黨發言人、立委林楚茵20日批評，柯文哲因太陽花而起，現在竟然要重啟服貿，對得起那些因為理想而投他的支持者嗎？10年前柯知道服貿一開，將引來中國傾銷，10年後為了選舉連價值都可背棄。

柯文哲日前受訪明確表態說，兩岸一定要來往，來往就需要法律基礎，並批評民進黨說，「只有民進黨不想通過的法律，沒有民進黨不能通過的法律」，民進黨都已經執政7年了，兩岸監督條例還躺在立法院，喊話「請民進黨趕快通過吧！」

對此，林楚茵今天批評，「重啟服貿？柯文哲，你對得起年輕人嗎？」柯文哲因為太陽花學運而起，現在竟然要重啟服貿，對得起那些因為理想而投他的支持者嗎？

林楚茵表示，過去國民黨宣稱要開放服貿台灣經濟才會成長，時間證明台灣的經濟沒有服貿，10年來反而GDP成長超過33%，現在中國經濟明顯下滑，全世界圍堵中國的態勢已經完成，結果柯文哲要開放台灣服務業市場救中國。

林楚茵質疑，10年前的柯文哲知道服貿一開將引來中國人力傾銷、造成台灣低薪和失業潮，10年後的柯文哲為了選總統連自己的初衷價值都可以背棄。她呼籲柯文哲說，「政治不難，找回良心而已」。