要綠趕快過「兩岸監督條例」　柯文哲：有民進黨不能通過的法律嗎？

▲柯文哲參訪一太e衛浴（毅太企業）。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／基隆報導

2024總統大選在即，民眾黨總統參選人柯文哲過去拋出重啟服貿，近日又被翻出來討論，甚至還有民進黨立委賴瑞隆批評，重啟服貿是為了討好國民黨選民？對此，柯文哲反擊，兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，「兩岸協議監督條例」在立院躺了多久，「請民進黨趕快通過吧」。

柯文哲20日上午參訪一太e衛浴（毅太企業），由董事長洪國璋親自接待。柯文哲受訪時，被問到網路質疑重啟服貿會傷害台灣經濟，柯文哲表示，這是典型網軍作戰，第一點，很務實地說，應該是貨貿比服貿優先，還有「兩岸協議監督條例」在立院躺多久了，從太陽花學運說要設到現在。

柯文哲提及，應該要先建立「兩岸協議監督條例」，民進黨執政7年了，該通過法律也沒通過，「明白的講，只有民進黨不想通過的法律，有民進黨不能通過的法律嗎？特別是他（民進黨）現在在國會一黨獨大。」兩岸之間一定要來往，但來往一定要有法律規範，「所以躺在立院的兩岸（協議）監督條例，請民進黨趕快通過吧！」

至於民進黨立委賴瑞隆批評，重啟服貿是要討好藍營選民？柯文哲強調，兩岸一定要來往，來往一定要有規範，至於這要怎麼規範，「兩岸（協議）監督條例躺在立院躺多久了？」民進黨每天講別人一大堆事情，但自己該做的事情從來不做。