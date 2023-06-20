評陳以信！曾銘宗笑「話太多」打89分　李德維：一點搶鏡但恰如其分

▲曾銘宗20日在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨2024總統參選人侯友宜昨晚到台大與學生對談，並由藍委陳以信擔任主持人，只是當侯每被學生問問題時，陳屢幫忙當「翻譯」或代答，引發討論。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗今（20日）打趣表示，其實他看完全程覺得陳以信「話太多」，不過他對陳昨天主持方式表達高度肯定，打89分。藍委李德維則說，基本上他倒是覺得陳以信「恰如其分」，不僅凸顯侯友宜的真，又凸顯陳的強。應給予掌聲。

台大政治系學會與亞太青年協會舉辦「校園總統馬拉松」，侯友宜受邀並於昨晚出席。席間侯友宜不斷被問及兩岸、新北餵藥案、能源問題，而陳屢幫忙當「翻譯」或代答，引發討論；其中民進黨立委參選人苗博雅諷，陳以信的答題狀況比侯友宜好很多，建議國民黨可以參考「侯信配」。

曾銘宗20日上午在立法院接受媒體聯訪，有記者詢問，怎麼看陳以信昨天表現？曾銘宗說，陳以信當過政府發言人，昨天主持風格，各位有不同看法，這是民主常態，基本上他對陳昨天主持方式表達高度肯定。記者追問，陳以信被說話太多，會給予陳以信幾分？曾銘宗打趣回應， 有人說陳以信話太多，其實他看完全程也有同樣的看法，「話太多」，不過陳的分數他打89分。

記者再問，有立委說侯友宜很像「信寶（指陳以信的寶貝）」？曾銘宗表示，他不知道哪個立委見縫插針，完全是雞蛋裡挑骨頭，雖然這是民主社會正常現象，也是綠營攻防重點之一，國民黨都接受，但講話不要太誇張。

面對同樣上述問題，李德維受訪時說，陳以信有一點搶鏡在所難免啦，但他相信，陳以信身為台大政治系資深學長，也是馬政府時代的總統府發言人，所以說基本上他倒是覺得「恰如其分」，不僅凸顯侯友宜的真，又能凸顯陳以信的強，所以在這個部分裡面，他覺得大家可以給陳以信更多的掌聲。

▼曾銘宗20日在立法院受訪。（圖／記者蘇晏男攝）