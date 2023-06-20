侯友宜拿《憲法》當兩岸題擋箭牌　民團：難怪淪「老三」

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜19日參加台大學生座談，直言反對台獨是因《憲法》沒有「台獨」兩字，如有本事，請「台獨金孫」（指民進黨總統參選人賴清德）來改，但當場遭與會學生嗆聲。對此，本土社團台灣制憲基金會20日表示，侯友宜和國民黨一再以《憲法》當擋箭牌，只是為了召喚深藍基本盤的政治算計，站在人民對立面，難怪淪為「老三」。

台灣制憲基金會今天表示，侯友宜稱《憲法》是兩岸最大共識，反對台獨是因為《憲法》中沒有「台獨」兩個字，完全顯示侯友宜對現代民主憲政毫無基本認識，《憲法》核心中核心的觀念就是「國民主權」，白話文就是「人民作主」，根據歷來民調皆顯示，「台灣人認同」自1990年代以後急劇上升，在當今台灣社會，多數人民都稱自己為「台灣人」而非「中華民國人」，而自稱「中國人」的急速萎縮，幾乎可以不計。

台灣制憲基金會反問，多數民意希望自己的國家叫「台灣」有何不可？當年孫中山可以推翻清帝國建立中華民國、制定《憲法》不就是因為「民心所向」？為何侯友宜及其國民黨過去幾十年來不斷稱頌孫中山革命11次，但唯獨對台灣民意巨大轉變視而不見？侯友宜緊抓著與民意相反的《憲法》是還想與民意對撞嗎？還是乾脆去中國競選比較親切？

台灣制憲基金會並指，台灣當前仍使用《憲法》、使用中華民國的國號並非台灣人民不想改，而是因為當今修憲門檻除國會4分之3通過以外，更需要近1000萬公民複決，再加上中國動輒對台灣文攻武嚇，不時聯手台灣內部親中投降派勢力，恫嚇台灣人民不能更改一中憲法與國號，否則將以武力侵略使台灣人屈服，所以台灣目前仍未改中華民國國號「是不能也而非不為也」。

此外，台灣制憲基金會也質疑，侯友宜會中自稱是1993年第一個「公安」到「大陸」去的，台灣何時有「公安」一詞？且「大陸」一詞雖源於《憲法增修條文》規定，然這種模糊不清的名詞不僅不會讓台灣和平，反而成為中國將台灣「內政化」的一大利器，公然宣稱「大陸」，無疑是將台灣與對岸視為同一國家，否則如何解釋「大陸」？是非洲大陸？美洲大陸？抑或是南極大陸？