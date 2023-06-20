金管會數位部回應打太極 檢察官籲請行政院積極指派防詐

▲基層檢察官指控金管會放任電子支付帳戶亂象，對氾濫至極的第三方支付平台虛擬帳號也無任何監管措施。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇位榮／台北報導

由基層檢察官組成的「劍青檢改」上周六(17日)舉辦「檢察官防詐策進研討會」，金管會昨(19日)晚間回應4點說明，劍青檢改認為，金管會的回應內容僅說明已有督導及未來也會持續督導，卻沒有看到金管會提出積極解決方案。劍青檢改擔心再拖下去，詐騙將會愈演愈烈，今天發出聲明如下：

一、金管會回應承認，銀行「應該」拒絕警示帳戶者再開新帳戶，未來也會持續強化「督導」。請問還要「督導」甚麼？可以不要等未來嗎？目前各家銀行拒絕開戶的執行現況為何？如果詐騙犯改向別家銀行開戶，別家銀行也會拒絕嗎？請問執行情形又是如何？大家都已經忍無可忍，可以不要再拖了嗎？

二、撇開新申請開戶不說，詐騙犯黑名單人士手中原有的十幾個帳戶，全都可以繼續用，不用關閉也不設限嗎？可否限縮黑名單個人總持有數？可否限縮取款額度？可否限制網銀轉帳功能？回應內容隻字未提，只說「銀行對高風險客戶應加強確認客戶身分，金管會也會強化督導」，不知所云。詐騙集團看到此等回應，應該可以放心。

三、金管會對於電子支付帳戶亂象，則回應說，已於去(111)年增加驗證申請人原留金融機構門號機制云云，不知是雞同鴨講，還是以此塘塞。檢察官在研討會上，就已經明確指出，去年此項驗證機制，並沒有杜絕冒名申辦問題，且提出統計數字打臉，更明確建言再增加驗證：申請人手持身分證及載明申請目的的白紙拍照上傳的機制。但回應內容對此仍隻字未提，這麼簡單又可行的機制(比照虛擬貨幣開戶流程)，有何執行困難？一拖再拖，幫助詐欺，請行政院促請金管會落實。

四、對於氾濫至極的第三方支付平台虛擬帳號，金管會回應說：「會持續督導銀行，落實業者申請虛擬帳號服務之審核規定」，更是令人莞爾。檢察官已明確指出，上萬家第三方平台業者開設毫無限制，魚龍混雜，他們分別跟銀行簽訂了數萬個交易契約，成為中介商，然後又跟數十萬家商號、企業社或遊戲點數商簽約交易，每日產生數十萬個虛擬帳號代收代付。請問金管會，「持續督導」銀行有甚麼用？銀行跟上萬家業者簽約賺處理費，這些年已經把詐騙集團養肥成這樣，還是「持續督導」？簡直匪夷所思。更離譜的是，20億元以下規模，高達上萬家業者的真正主管機關—數位發展部，竟也回應「將持續輔導業者」，雙方宛如連袂誦經。情況糜爛至此，是要「持續輔導犯罪」嗎？如此這般的主管機關，真是「貪官可恨，清官尤可恨」的當代活見證。本會已直言，第三方支付平台業者應採取申設特許制，非如此無以挽救，請行政院敲醒他們。

五、金管會對於個人幣商納管乙事，回應說：「從事虛擬通貨活動為業之自然人，應依《商業登記法》及《稅籍登記規則》相關規定辦理商業登記及稅籍登記」云云，是否還在繼續甩鍋？《商業登記法》的主管機關是「經濟部」，《稅籍登記規則》的主管機關是「財政部」。所以金管會是在說，個人幣商應該由經濟部和財政部去管，金管會還是不管，是這樣嗎？請說清楚立場，不要拉上別人。

六、行政院昨日已表達廣納建言，研議改善措施的立場，劍青檢改仍抱期待。至盼行政院奮起怒斥官僚，勇於指派分工，明確劃分權責，制定各項細則，勿留模糊縫隙滋養犯罪，如此方為全民之福。