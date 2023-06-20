陸航協：航空公司還在虧錢　建議紓困延至明年底　

▲大陸國航班機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸航空運輸協會近日舉辦專家研討會，專家認為，航空運輸企業仍面臨巨大生產經營壓力及債務償付壓力，相關紓困支持政策不能立即退出，應盡量延續至2024年底。

專家提到，第二季航空公司總體仍持續虧損，面臨較大經營壓力，主要由於國際市場恢復不足造成大量寬體客機仍然往返於國內市場，加劇國內供需矛；公商務旅客恢復相對滯後；航油成本高企，航空油價比2019年同期上漲約40%，加上第二季人民幣兌美元貶值帶來較大匯兌損失等原因。

專家表示，由於地緣政治、貿易摩擦、境外機場關鍵資源不足、簽證辦理等諸多不利因素疊加，當前國際市場恢復相對滯後，5月國際航線旅客運輸量恢復到2019年同期不足三分之一水平。

專家指出，中美航線航班年底前預計難以大幅增加；日韓航線受地緣政治影響，未來幾年不容樂觀；歐洲和東南亞航線受到國外機場保障能力等限制，「國際市場完全恢復到疫情前水平可能需要到明年年底前後。」

專家強調，當前航空運輸企業仍面臨巨大的生產經營壓力和債務償付壓力，要積極向國家有關部門反映行業面臨困難，有關紓困支持政策不能立即退出，應盡量延續至2024年底，「比如繼續給予金融和財稅政策支持，積極爭取對民航應急專項貸款進行展期，落實發行2000億元債券等。」

專家們還建議，積極爭取政策支持，允許對航空公司2021年度和2022年度發生的虧損最長結轉年限由5年延長至10年；加大國產飛機運行政策支持，減免國產飛機運營有關稅費。