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社會 社會焦點 保障人權

應召女說完「50分鐘2300元做全套」　見客身分瞬間臉綠

記者黃翊婷／綜合報導

張姓、楊姓外送員合作租房以及申辦手機，讓應召集團成員在網路論壇刊登性交易訊息，再讓客人前往租屋處與阮姓女子完成性交易；警員2022年12月間喬裝成顧客上門，在阮女說完「50分鐘收費2300元可做全套」之後，隨即表明身分將人逮捕。張、楊兩人日前也被台北地院法官依法分別判處3個月、2個月有期徒刑，皆可易科罰金。

▲桃園市劉姓、蔡姓與嚴姓男子誘拐4名少女全套性交易，因遭檢舉而曝光。（示意圖／視覺中國CFP）

▲阮女向喬裝成客人的警員說明性交易內容，結果一講完還沒拿到錢就被逮捕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，張男自2022年1月20日起向不知情的郭姓房東承租台北市林森北路某套房，租約1年，每個月租金1萬2000元，接著他將套房轉交給應召集團使用，當作應召女與客人性交易的場所，從中賺取每個月2000元的報酬。

楊男則是在2022年2月21日申請手機門號，並將門號交給應召集團，讓成員可以在網路論壇刊登性交易訊息，同時也將該門號當作聯絡方式之一，用來招攬不特定的客人。

警員2022年12月5日下午4時許喬裝成客人前往該套房，阮女說完「50分鐘收費2300元可做全套」，並打算收取費用時，警員便表明身分將人逮捕。張、楊兩人隨後也被警方循線逮捕。

台北地院法官考量到張男與楊男已在審理準備程序期間自白犯罪，因此依幫助犯圖利媒介性交罪，分別判處3個月、2個月有期徒刑，皆可易科罰金，全案仍可上訴。

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