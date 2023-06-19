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大陸 大陸焦點 特派現場

「習布會」不支持台獨！　美方致力於「重回」兩國元首峇里島共識

記者任以芳／綜合報導

中國國家主席習近平今（19）日在人民大會堂會見美國國務卿布林肯，雙方會見談話內容曝光。根據陸媒報導指出，習近平指出國際社會對於中美關係感到擔憂，不希望見到兩國衝突，以及選邊站，並且指出美國要尊重中國。布林肯除了轉達拜登向習近平的問候，美方遵守拜登總統作出承諾，不支持台獨與中國發生衝突，美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。

報導稱，習近平強調，世界在發展，時代在變化。世界需要總體穩定的中美關係，中美兩國能否正確相處事關人類前途命運。寬廣的地球完全容得下中美各自發展、共同繁榮。中國人民和美國人民一樣，都是自尊自信自強的人民，都擁有追求美好生活的權利，兩國之間存在的共同利益應該得到重視，各自取得成功對彼此都是機遇而非威脅。

習近平表示，當前，國際社會普遍對中美關係現狀感到擔憂，不希望看到兩國衝突對抗，不願在中美之間選邊站隊，期盼中美和平共處、友好合作。兩國應該本著對歷史、對人民、對世界負責的態度，處理好中美關係，為全球和平與發展作出貢獻，為變亂交織的世界注入穩定性、確定性、建設性。

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平或面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與中國國家主席習近平會面。（圖／達志影像／美聯社）

習近平指出，大國競爭不符合時代潮流，更解決不了美國自身的問題和世界面臨的挑戰。中國尊重美國的利益，不會去挑戰和取代美國。同樣，美國也要尊重中國，不要損害中國的正當權益。任何一方都不能按照自己的意願塑造對方，更不能剝奪對方正當發展權利。

習近平稱，中方始終希望中美關係能夠健康穩定，相信兩個大國能夠排除萬難，找到相互尊重、和平共處、合作共贏的正確相處之道。希望美方採取理性務實態度，同中方相向而行，共同努力，堅持我同拜登總統峇里島會晤達成的共識，把有關積極表態落實到行動上，讓中美關係穩下來、好起來。

《央視》報導也表示，布林肯轉達拜登總統對習近平主席的問候。他表示，拜登總統相信美中兩國有責任和義務管理好雙邊關係，這符合美國、中國乃至世界的利益。美方致力於重回兩國元首峇里島會晤確定的議程。美方遵守拜登總統作出的承諾，不尋求「新冷戰」、不尋求改變中國制度、不尋求通過強化盟友關係反對中國、不支持「台灣獨立」、無意同中國發生衝突，期待同中方開展高層交往，保持暢通溝通，負責任地管控分歧，尋求對話交流合作。

習近平請布林肯轉達對拜登總統的問候。王毅、秦剛等參加會見。

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