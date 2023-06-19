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高雄4醫「不當使用」苯巴比妥　癲癇權威曝副作用：要特別小心

▲護理人員提出用藥紀錄，指出診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲護理人員提出用藥紀錄，指出高雄診所去年、今年分別開出35顆、4顆苯巴比妥。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案引發全國恐慌，高雄市主動清查苯巴比妥藥證機構，發現4名醫師不當用藥，已勒令停業並開罰。癲癇權威醫師表示，苯巴比妥複方用藥無孩童適應症，單方藥物雖可用於治療小兒癲癇，但因副作用多，在使用上也要特別小心。

苯巴比妥效期內藥證共計6張單方藥品與9張複方藥品，適應症分別為癲癇、腸胃與呼吸道症狀。單方藥品均為癲癇用藥，但有3張3年內未生產，僅有2款注射劑、1款錠劑可由醫師開立使用。

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高雄市衛生局清查145家藥證持有醫院、診所與藥局，發現有4名醫師有不當用藥情形，情節最嚴重診所至少有20名孩童受影響，其中也有小於2歲的幼兒，有診所已開業5年以上，衛生局已發函給4名醫師，勒令停業1到6個月，並分別處以11萬至33萬元不等罰鍰。

台北榮總癲癇科主任尤香玉表示，苯巴比妥是抗癲癇老藥，半衰期較長，需要經過肝臟酵素代謝，濃度不穩容易與其他藥物產生交互作用，長期服用會有骨質疏鬆、動脈硬化等情況，不利長期使用。但若為癲癇積重症、腦炎、腦膜炎、頭部外傷等患者，苯巴比妥就可謂救命藥，可透過針劑抑制腦部不正常放電，直到症狀回穩再把藥物減量。

「苯巴比妥用於小兒癲癇，也要特別小心。」尤香玉強調，單方苯巴比妥雖然可用於癲癇孩童，但可能會出現紅疹、史蒂文森強森症候群等嚴重皮膚過敏反應，或者行為異常、是睡、頭暈、躁動等副作用，「對藥物反應也會持續很久」，因此，醫師在開立藥物時，會先從低劑量給藥，並依症狀控制與副作用予以調整，讓孩子不會因腦部持續放電影響學習。

尤香玉表示，複方的苯巴比妥雖可作為Off-label use（仿單外使用），但機率極低，且要把原因寫清楚，如果一間診所有3~5成都是仿單外使用，同儕也會有所質疑。

至於如何看待家長擔心孩童行為異常可能是苯巴比妥藥物所致？尤香玉坦言，「比例沒有這麼高」，小孩剛上學環境改變，也可能有一些躁動反應，家長擔心可以帶給小兒科檢查，他們都可觀察行為問出異常原因，不用過度恐慌。

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