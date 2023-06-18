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吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待　立陶宛前國防部長今訪台

▲▼吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待。（圖／外交部提供）

▲吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待。（圖／外交部提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

外交部長吳釗燮近日訪問歐洲議會，與12位跨國議員會晤交流，歐洲議會友台小組及比利時國會友台小組，分別於會議中頒贈感謝狀及聯名謝函。外交部18日表示，此行訪問歐洲議會獲得議會高規格接待，凸顯歐洲議會對台灣的重視及對雙邊強化合作夥伴關係的積極作為。

吳釗燮偕夫人率團於6月16日訪問歐洲議會，與副議長畢爾（Nicola Beer）、外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）、比利時國會友台小組共同主席達爾曼（Georges Dallemagne）、盧森堡國會議員魏斯勒（Claude Wiseler）及英國上議院議員布林頓女爵（Baroness Brinton）等12位跨國議員會晤交流。

達爾曼呼籲歐洲應續堅定支持台灣自由民主及台灣的國際參與，並將比利時國會友台小組6位共同主席簽署的聯名謝函親贈吳釗燮。與會的魏斯勒感謝台灣在疫情初期慨贈盧國及歐洲國家迫切需要的口罩，並肯定台灣在全球公衛領域的貢獻；布林頓則讚許台灣政府及民間自發性援助烏克蘭的善舉，呼籲歐洲與台灣共同團結因應威權國家的挑戰。

吳釗燮致詞感謝歐洲議會、比、盧國會對於維持台海和平穩定、深化台歐合作關係及力挺台灣參與國際組織的支持行動，證明台灣並不孤單，台灣將續對全球健康作出貢獻，呼籲歐盟及歐洲理念相近國家持續關注台海情勢及來自威權國家的複合式威脅，防止威權主義擴張。

▲▼吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待。（圖／外交部提供）

▲▼吳釗燮訪歐洲議會獲高規格接待。（圖／外交部提供）

此外，外交部今天說明，歐洲議會外交委員會議員兼安全暨防禦小組副主席茱娜薇（Rasa Juknevičienė）一行7人應邀於6月18日至23日訪台。茱娜薇曾擔任立陶宛國防部長，團員包括愛沙尼亞退役上將及外交、工業、經濟暨貨幣事務等重要委員會成員，國籍、政黨及背景組成多元，彰顯歐洲議會對台灣的廣泛支持，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部表示，訪團在台期間將晉見總統蔡英文、拜會國家安全會議秘書長顧立雄、吳釗燮、數位發展部政務次長闕河鳴，並分別接受外交部政務次長李淳及立法院外交及國防委員會款宴，另將拜會國防安全研究院、遠景基金會及防制假訊息相關單位，並參訪我國文經建設等，進一步瞭解台灣安全、防衛及外交現況，與我國政府主管官員及專家深入交換意見。

外交部表示，繼去年12月歐洲議會國貿委員會（INTA）代表團來訪後，本次再度有歐洲議會議員組團來訪，延續今年4月歐洲議會全會「歐盟需要一致的對中戰略」關鍵辯論，歐盟高層及跨黨派歐洲議會議員對台海和平穩定的高度支持。

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