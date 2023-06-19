黃子佼認性騷！扯大小S嗑藥、批吳宗憲　網：最沒誠意的道歉

網搜小組／林懿捷報導

黃子佼因捲入性騷案，發出3個直播影片，承認自己過往行為，並牽扯到多位藝人，包括爆料大小S吸毒嗑藥、疑惑吳宗憲的愛情觀、曾國城在中山堂抽菸喝酒等，還直呼：「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」被網友批，在這一波的桃色風暴，「黃子佼的道歉是目前最沒誠意的吧」！



▲黃子佼遭爆性騷，他拍影片承認，還連環爆出多名藝人的黑歷史。（圖／翻攝自臉書）

黃子佼在今天（19日）遭女網友指控，在她17歲時，遭其強吻並拍裸照，引起各界震驚，他在午間發出道歉影片，並提起過往，包括他10歲時母親出軌、沈浸日本A片文化，更提到大小S、具俊曄、阿雅等拉他吸毒嗑藥，吳宗憲的愛情觀帶給他負面影響、好兄弟婚內出軌等毀滅式爆料，引起網友熱議，認為他「千錯萬錯不是我的錯」、「拉大家一起陪葬」，沒有誠意悔過，但也有人表示，「把知道的都爆出來，就最有誠意」，而大多數民眾都認為，黃子佼得罪了許多人，大概是不想在演藝圈混了。

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道歉影片中，黃子佼提到演藝圈當中，有許多人都做過不對的事情，但卻可以逃過，似乎對此感到相當不滿：「如果我逃不過，他們為什麼可以逃得過？還有很多啦！」這樣的態度，讓許多網友認為，道歉還要這樣東扯西扯，太牽拖了，希望他能好好面對一切。

在刪掉直播影片後，黃子佼臉書粉專關閉，還一度傳出失聯，性騷事件讓他形象瞬間全毀，情緒失控疑似需要救護，而警消獲報後已派遣救護車到場，將其送往醫院治療，據悉，黃子佼送醫時意識不清，生命跡象穩定，稍早孟耿如出面受訪回應最新情形，感謝大家關心，並表示「我們是一家人，事情我都會一起面對，一起彌補曾經犯過的錯誤，謝謝大家辛苦了。」

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