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大潤發搜羅20國好物「買1送1」！零食民生品都有　滿額再抽行李箱

▲▼大潤發即日起至6/29推出「探索歐美美味之旅」，網羅超過20個歐美國家，集結近400款進口商品，其中還有多樣最低優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

▲大潤發即日起至6/29推出「探索歐美美味之旅」，網羅超過20個歐美國家，集結近400款進口商品，其中還有多樣最低優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

大潤發即日起至6/29推出「探索歐美美味之旅」，網羅超過20個歐美國家，集結近400款進口商品，其中還有多樣最低優惠「買1送1」，消費滿額499還能抽價值超過萬元的Samsonite MYTON 28吋可擴充行李箱。同步也持續有年中慶促銷，會員專屬天天指定類別商品9折。

即日起~6/29，大潤發推出「探索歐美美味之旅」檔期，集結近400款歐美進口商品，包含甜鹹零食、巧克力、義大利麵、醬料、罐頭、調味料、咖啡、油品、麥片、果醬、氣泡水等。

特別推薦大潤發引進的加拿大品牌DAN D PAK的燕麥片、早餐脆片、巧克力球等，嚴選優質原料製成，且在包裝上使用夾鏈袋，方便攜帶。美國知名早餐脆片POST也有多款不同型態及果乾與穀物片搭配 ，在炎炎夏日輕鬆就能完成營養與美味兼備的早餐。

歐洲地區則有代購最愛的德國進口GIOTTO榛果可可威化球、Hanuta榛果可可威化餅、Hanuta榛果可可牛奶棒。經典的義大利品牌義大利麵Cellino，成立於1960年代，來自薩丁尼亞島高品質的義大利麵，生產超過50款造型義大利麵，大潤發也買的到細直麵、直麵、筆管麵等多種選擇。

▲▼大潤發即日起至6/29推出「探索歐美美味之旅」，網羅超過20個歐美國家，集結近400款進口商品，其中還有多樣最低優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

▲大潤發網羅超過20個歐美國家，集結近400款進口商品，其中還有多樣最低優惠「買1送1」。（圖／業者提供）

其中有多款「買1送1」商品，像是義大利CIRIO特級初榨橄欖油 500ml，原價269元，活動期間買1送1；Macro海鹽系列指定商品，原價199元，特價買1送1；紐西蘭ETA波浪厚切洋芋片系列，原價180元，優惠買1送1。

活動期間，大潤發會員於賣場購買指定進口商品，單筆消費滿499元還可獲得1組抽獎序號，滿998元(含)可獲得2組抽獎序號，以此類推。消費之抽獎序號會自動登錄於系統之中，幸運者有機會可獲得市價14,600元的Samsonite MYTON 28吋可擴充行李箱1個，共抽5名。同步大潤發年中慶也到6/29，會員還能享有專屬天天指定類別商品享9折優惠。

業者表示，根據內部銷售數據發現，後疫情時代之下零食、巧克力等療癒系商品持續受到喜愛，好比德國進口的片裝Schogetten可可製品、Ferrero榛果風味可可製品，上半年至今已熱銷超過3萬片。今年特別推出義大利、德國、法國、英國、美國、加拿大、紐西蘭、澳洲等超過20個國家的商品，其中不乏新品、促銷優惠，甚至加碼抽獎活動，期望可帶動業績成長3成。

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