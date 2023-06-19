建構完善生態鏈　郭明琪：蘋果iPhone 15製程升級

▲iPhone 15 Pro渲染圖。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

天風國際分析師郭明錤發文指出，蘋果將積極升級硬體產品規格以建構更有競爭力的Vision Pro 生態。

郭明錤稱，Vision Pro 的成功關鍵在於生態系統，當中包括其他蘋果產品整合，而與此相關的主要規格為Wi-Fi 與UWB。iPhone 15採用的 UWB 規格將升級，生產製程由16nm 升級到更先進的7nm，有利近距離互動的效能提升或降低耗電。而iPhone 16 可能將升級至Wi-Fi 7，更有利蘋果整合產品並提供更好生態體驗。

郭明錤還稱，長電科技 2023 年下半季毛利率將受益於iPhone 15 UWB 製程升級，長期則受益於Chiplet 成為 AI 加速器主流設計方案。iPhone 15 UWB 製程將自 16nm 升級至更先進的7nm，長電科技為後段 SiP 供應商且此升級有助提升利潤。一般而言，若16nm 升級至更先進的7nm，後段製程的利潤率有望提升10 到 20% 以上。

郭明錤稱，AMD 近期發布的 AI 加速器 MI300 系列採用 Chiplet 設計，其調查指出 Nvidia H100 下一代 AI 加速器也將採用 Chiplet 設計。長電科技為 Chiplet 方案領導廠商，長期受益於 Chiplet 成為 AI 加速器主流設計方案。

蘋果首款 AR／VR 頭顯 Vision Pro 將於明年初在官網和美國的 Apple Store 零售店開賣，稍晚在更多國家和地區上市，起售價 3499 美元，約新台幣10.7萬元。