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茶飲店打烊秒變製毒廠！當鋪老闆拜師學藝...收購感冒藥丸煉毒

記者黃哲民／台北報導

屏東縣境近半年來屢被查獲製毒工廠，其中多件是大量收購感冒藥、採用較無臭味的「紅磷法」提煉鹽酸麻黃素等所需原料，調查局高雄、屏東等外勤處站會同警方，去年查獲1處此類製毒工廠，更直接藏身市區的茶飲店和住家，現場扣得約900公斤成品、半成品，拘提林姓主嫌等5人到案，今並於全案起訴後公布攻堅逮人畫面。

▲▼調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

▲調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

調查官當街攔車制伏毒犯、斥喝嫌犯放棄反抗，另持搜索票破門進入藏毒民宅，透天厝內到處堆放原料桶與製毒器具，蒐證畫面顯示辦案辛勞。調查局高雄市調查處去年（2022年）10月間接獲情資，指稱平時經營當舖的林姓男子向黃姓製毒師學藝後，涉以自己在屏東市區另外開立的茶飲店當成製毒據點，原料從高價大量收購的感冒藥丸提煉。

▲▼調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

▲調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

調查官監控發現林男所做安非他命成品不僅已流入市面，也涉嫌同時製作K他命毒品，並以茶飲店補貨常用的茶葉袋、桶裝純水掩護運送製毒原料，茶飲店打烊後瞬間轉換成製毒模式，林男帶著2名工讀生與1名朋友整晚忙碌，周遭店家與鄰居渾然不覺。

高雄市調處報請屏東地檢署指揮，與調查局南部地區機動工作站、屏東縣調查站、航業調查處長高雄調查站及屏東縣屏東警分局合作監控，得知林男等人企圖利用跨年、農曆春節與寒假期間趕工賣毒大賺一票，去年12月攻堅搜索林男茶飲店與住家，扣得毒品成品、半成品和原料共890多公斤，以及製毒工具等。

▲▼調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

▲調查局會同警方查獲藏身屏東市區住家與茶飲店的製毒工廠，扣得近900公斤成品半成品，並拘提林姓主嫌5人到案。（圖／調查局提供）

警調聯手拘提林男等5嫌到案，經檢方密集偵辦，今年（2023年）4月起訴林男5嫌涉犯《毒品危害防制條例》等罪嫌。而在本案查獲前後，屏檢與新北地檢署、雲林地檢署也分別在屏東地區，破獲以感冒藥提煉毒品原料的工廠，其中1件號稱共收購上百萬顆鼻炎藥與感冒藥丸。

據悉，「紅磷法」製作安他非命過程較無臭味，製毒所需的感冒藥等原料，除向國內藥房、化工原料行購買，也會走私入境，屏東地區海岸線長、偏僻地點多，地理條件易被製毒集團用來藏身，檢調清查研判近期被查獲的製毒集團彼此似無關聯性，將持續溯源斷根、阻絕毒品流入市面，以達成「溯毒、追人、斷金流」的反毒總目標。

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