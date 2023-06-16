柬埔寨虐囚翻版！詐集勒贖500萬「不給就做掉」　警攻堅救出3豬仔

▲台南市警歸仁分局、六分局破獲詐騙集團擄人勒贖案，救出3名肉票，緝獲謝姓犯嫌等男女17人，全案大偵辦中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南一對盧姓兄弟求職誤入詐騙集團陷阱，歹徒向家屬擄人勒贖500萬元，揚言不給就要撕票。台南市警歸仁分局、六分局組成專案小組，利用交付贖款時先救出1名肉票，而後在南區1處民宅攻堅救出另外2名肉票，並將該集團男女犯嫌17人查獲，起出手機、西瓜刀、斧頭、棍棒、商業本票等證物一批。

歸仁分局指出，日前國內發生多起「詐騙集團囚虐案」，有詐騙集團以求職、借款等廣告引誘民眾上門，待被害人交出銀行帳戶後隨即遭囚禁，甚至有人遭虐待致死，台南市警局爲守護市民生命、自由，一經發現民眾遭受危難，必定全力救援。

歸仁警分局於15日晚上8時許接獲盧姓被害人2兄弟之母親報案，盧母稱她兒子2人遭人押走，歹徒要求支付新台幣500萬元贖款才肯放人。歸仁分局獲悉後立即組成專案小組，於15日深夜11時許動員，在轄內仁德區趁犯嫌欲取贖款時，以優勢警力逮捕謝姓等4名犯嫌，並救出被害人盧姓弟弟。

盧姓弟弟被救出後告知專案小組，其哥哥及另一鐘姓男子被同批歹徒控制在台南市南區某一民宅內，且曾遭該批歹徒持槍抵住頭部，揚言若拿不到錢，要抓到山上拿槍殺掉。

歸仁警分局隨即會同南區犯罪地點所在之第六分局警方，於16日凌晨0時許，聯手發動攻堅行動，除救出盧姓哥哥及鐘姓被害人外，當場查扣歹徒所有之手機22支、西瓜刀4把、斧頭1把、棍棒1枝、監視器主機1組、商業本票2本、假投資公司印章2枚及假投資契約書等證物。

初步了解，係盧姓兄弟及鐘姓男子等3人，因求職過程發現犯嫌係從事詐欺行為，即拒絕配合，未料即於6月13日深夜11時許即遭到該等犯嫌拘禁，期間遭該歹徒持棍棒毆打、持槍抵頭威嚇，讓他們等人心生畏懼，而不敢反抗。

歸仁分局表示，本案有如柬埔寨虐囚案翻版，歹徒囚禁來應徵者並施予凌虐，分局專案小組目前已安全救出被害人3人，及逮捕謝姓犯嫌17人（11男6女），後續將擴大偵查，釐清有無其他被害人，並朝擄人勒贖、私刑拘禁、質押人口、詐欺、傷害、恐嚇及組織犯罪條例等罪嫌，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦外，另呼籲民眾勿輕信不切實際之高薪求職廣告，以避免遭受不法侵害。