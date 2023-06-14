高薪誘人赴柬打工　男淪豬仔轉賣金三角...女癲癇發作被丟包機場

▲台南市警局破獲以劉姓男子為首的不法人蛇集團犯罪成員共9人，移請台南地檢署偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年8月發生多起國人遭誘騙前往柬埔寨等地，遭拘禁從事詐騙工作，台南市警局報請檢察官指揮偵辦，經主動清查轄內出境柬埔寨潛在人口深入追查，查獲以劉男為首的人蛇集團犯罪成員共9人，全案依意圖營利以詐術使人出國、人口販運防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移請台南地檢署偵辦。

警方指出，人蛇詐騙組織犯罪集團先在網路社群媒體刊登「高薪從事打字員、博奕工作人員、人事管理、業務部管理」或「招待旅遊」，並宣稱可以完成你的淘金夢或出國夢之假廣告，誘使被害人主動加廣告上通訊軟體帳號，人蛇集團再主動與被害人聯絡，以出國免費「包吃包住、提供機票」甚至是「預支薪水」等優渥福利，誘騙被害人搭機赴海外工作，但抵達後即遭當地人蛇或詐騙集團扣留護照、手機，控制人身自由，並脅迫被害人從事詐騙工作或以同樣手法在網路社群媒體上誘使本國人前往工作，如不從即遭拘禁、毆打或被以俗稱「豬仔」方式販售轉賣至其他詐騙犯罪集團。

市警局成立專案小組，並報台南地檢署呂舒雯檢察官指揮偵辦，追查幕後不法人蛇集團，清查出台南市黃姓被害人至柬埔寨後，被強迫從事招募詐騙工作，因為不從，被以俗稱「豬仔」方式轉賣至金三角另犯罪集團拘禁，其於拘禁處所與多名拘禁人共同打破鐵窗逃離，透過越南辦事處協助搭機返國。另1名女性被害人也被以俗稱「豬仔」方式被轉賣到西港園區中國城從事網路交友投資詐騙，但因癲癇症發作遭丟包於金邊機場，透過管道營救順利搭機返國。案經專案小組循線追查後，陸續拘捕以劉姓男子為首在台不法人蛇集團犯罪成員共9人，移請台南地檢署偵辦。

台南市警局長廖宗山呼籲，民眾要注意網路上所刊登之提供免費機票出國且「高薪」工作，或「高獲利之投資」等廣告，內容顯與現況不相符情形應嚴加檢視，有疑問請撥打反詐騙專線165查證，以免貿然出國或投資後遭不法集團控制、脅迫致人身自由及財物受損，市警局將持續打擊不法犯罪集團，展現打擊犯罪決心、使臺南市成為宜居旅遊之城市。