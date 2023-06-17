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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保傳愛粽藝總動員　「東森社會福利慈善基金會」獲獎

▲▼幸運草市集在台北市東區，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝，艾格諾蛋捲先生。（圖／記者吳銘峯攝）

▲幸運草市集在台北市東區。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

端午佳節將至，為協助更生人復歸社會，台灣更生保護會舉辦「幸運草市集」幫助更生人銷售商品，這次選在台北市東區人潮匯集的公園內，買氣強強滾。此外，「東森社會福利慈善基金會」也因長期支持更生人保護活動，這次獲得更保董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝頒贈獎狀。

本次活動由法務部長蔡清祥首先致詞，他提到東森善基金會等民間單位，每次均響應「幸運草市集」，對於這些企業的愛心，讓他由衷的感謝。蔡清祥也提到，更生人許多的產品，都是價美物廉，都是他們付出許多心力的優良產品，希望大家更多支持他們，讓他們勇敢的走下去。

▲▼幸運草市集在台北市東區，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝，艾格諾蛋捲先生。（圖／記者吳銘峯攝）

▲更生保護會董事長暨台高檢檢察長張斗輝，致贈獎狀給東森社會福利慈善基金會。（圖／記者吳銘峯攝）

檢察總長邢泰釗致詞時指出，端午節為我國國人三大節日之一，也感謝大家願意來幫助更生朋友們，讓這些朋友們在遇到挫折、困難時，可以順利度過，讓社會更加美好。

更生保護會董事長、台灣高檢署檢察長張斗輝是活動的主辦單位，他致詞時針對更生人的需要，特別提出四點需求，分別是就業、居住、家庭的支持，以及社會的接納。張斗輝強調，特別是「就業」，更是重中之重，若是更生人能有穩定的就業，就比較能順利度過難關。他也提到，過去這一年，台灣更生保護會就服務了1萬5千203名更生人，實際上提供協助，讓更生人加速復歸社會，也讓社會更加安定、穩定。

本次參與市集的商家包含：亞杜蘭廚房燒烤、水餃，指尖上的創意精油手工皂、艾格諾先生蛋捲、福山農園有機蔬果、復． Coffee、繁花手作堅果、湯本堂關東煮、大功夫豆干等，食品、飲品、甜點、蔬果應有盡有，十分豐富而多樣，都是業界中頗負盛名的產品，盼望更多人來體驗這些價美物廉的產品。

▼明星商品艾格諾先生蛋捲。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼幸運草市集在台北市東區，法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、台高檢檢察長張斗輝，艾格諾蛋捲先生。（圖／記者吳銘峯攝）

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