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宥勝、蕾菈爆性騷！美女醫點名學習「1巨星」　全場也狂讚

▲▼宥勝、蕾菈爆性騷。（圖／翻攝自宥勝、蕾菈IG）

▲宥勝、蕾菈爆出性騷事件。（圖／翻攝自宥勝、蕾菈IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

全台社會近日掀起「#MeToo」風波，美女醫師許書華就在粉專指出，「人醜性騷擾」是種莫名其妙的謬誤，因為長得好看不代表能盡情騷擾別人，「宥勝和統神蕾菈事件，說明了一切……」最後特別點名一位好萊塢巨星，「和我們殺神基哥（基努李維）學習好嗎？」話題爆熱議。

輔大醫院家庭醫學科主治醫師許書華在粉專「許書華醫師 陪妳寫日記」發文，「人醜性騷擾就是種莫名其妙的謬誤。講得好像人好看就可以盡情騷擾一樣」，這次宥勝和統神蕾菈就說明了這個道理。

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她指出，身邊真的有一種人，「以自己的錢、權、長相、身材、荷爾蒙濃度（？），去衡量別人對自己不尊重行為接受度或成功率的人～」直呼這些人的心態本質，令人不知道在想什麼，「自大又僥倖。不行就是不行，到底是想ㄎㄧㄥˊ啥？合理懷疑偶像劇看太多，才會有霸道總裁怎樣都對的錯覺……」

許書華喊話，「鼓勵大家真誠做自己，不要刻意掩蓋隱藏～」人不能什麼都要，得有所取捨，「靠形象吃飯，也覺得這個飯碗不能破，就表裡如一維持好吧！」最後提到好萊塢巨星基努李維，「翻成這樣也是不勝唏噓。和我們殺神基哥學習好嗎？」

▲▼《捍衛任務4》基努李維。（圖／車庫提供）

▲▼美女醫和網友都大讚基努李維。（圖／車庫提供）

▲▼《捍衛任務4》真田廣之（右）、基努李維。（圖／車庫提供）

她還在留言處大讚，基努李維根本是「地表最帥最強動保人士」，並提到基努李維超自律1舉動，「每當他與女性合照時，總會擺出『紳士手』避免碰觸到對方身體，不但維持禮節，也保護自己不被貼上性騷標籤」，行為讓許書華也狂挺，「還想敲碗《John Wick 5》！」

有趣的是，許書華一提到基努李維，留言處秒爆熱議，「基哥真的是世上絕種好男人了，所有都是好的，怎麼會有這麼優秀的男人」、「『所有你聽過關於基努李維的事蹟，都是稀釋過的。』」「基哥的片台詞再怎麼少，我都會反覆看支持他」、「基哥真的是現代紳士的代表」、「最佩服的明星！沒有之一。」

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