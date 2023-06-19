陸1至5月高技術製造業投資增長12.8％　電池「新三樣」出口增超50％

▲大陸2023年1至5月高技術製造業投資同比增長12.8％。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家統計局數據顯示，1至5月高技術製造業投資同比增長12.8％，高出全部固定資產投資8.8個百分點，成為大陸經濟運行維持平穩的有力支撐。此外，在綠能轉型上，1至5月，電動車、太陽能電池及充電樁產品產量同比分別增長37%、53.6％和57.7％，僅5月份，以鋰電池、太陽能電池及載人電動車為代表的「新三樣」產品出口額同比增長超50%。

《央視》報導，製造業高端化、智能化（智慧化）、綠色化不斷深入。國產大飛機成功商業化運行，神舟十六號載人飛船發射圓滿成功。前5個月，規模以上航空航天器及設備製造業增加值、智能車載設備製造業增加值同比分別增長25.9％和33％。

在推動產業高技術製造化的過程中，產業加速智慧化也扮演重要角色。包括資訊技術、大數據、人工智慧等廣泛應用，大陸1至5月的數位經濟發展步伐較快，工業控制計算機及系統產品產量增長33.4%。

在產業升級發展上，大陸中高端產業對經濟的帶動作用進一步增強。5月份，裝備製造業對全部規模以上工業增長的貢獻率超七成，穩住實體經濟發展根基。