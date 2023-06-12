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大陸 大陸焦點 特派現場

陸水泥業實施夏季錯峰停產　1至3月「旺季不旺」價格創五年新低

▲大陸2023水泥業1至3月價格創五年新低。（圖／CFP）

▲大陸2023水泥業1至3月價格創五年新低。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸水泥產業近期受房地產回春力道不足影響，出現「旺季不旺」的現象。「中國水泥網」顯示，江蘇地區一些主要廠家近期下調水泥價格10元（人民幣，下同）／噸左右，目前報價約350元／噸，創下近五年來新低，上海、山東、廣東等地報價也有不同程度下跌。

▲大陸2023水泥業1至3月價格創五年新低。（圖／CFP）

《財聯社》報導，國家統計局數據顯示，本輪水泥價格自3月底以400元／噸以上開始持續走低，截至目前已累計下滑超12%。2023年1至4月國內水泥均價為393.93元／噸，未能突破400元／噸，創下全國水泥均價近五年新低。

此外，大陸國家統計局數據顯示，4月份水泥產量1.94億噸，同比微增1.4%，產量處於近十年同期較低水準。包括冀東水泥、上峰水泥及塔牌集團等水泥業上市公司均透露，水泥上場行情同比跌幅約15%，同時，在行業協會的協調安排下，上述公司均進行錯峰生產，對產能利用率產生較大影響。

▲大陸2023水泥業1至3月價格創五年新低。（圖／CFP）

業內人士透露，夏季高溫多雨不適合房地產業開工，因此，在春季和秋季開工率較高，對於水泥行業來說，夏季錯峰生產可以降低電力等消耗，同時，藉由減少生產、降低企業庫存，在淡季期間可以維持價格穩定。

卓創資訊分析師王琦分析，年內水泥需求明顯釋放或許要等到9、10月份，「預計國慶節（大陸十一）前後水泥市場需求將明顯釋放，但整體而言，水泥需求量並不太樂觀，大概率會同比下滑，未來房地產和基建方面開工、招標和資金情況是關注的重點。」

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