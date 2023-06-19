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他吃水煮蛋驚見「全白蛋黃」口感曝光　營養師解釋背後原因

▲▼水煮蛋咬一口見「白色蛋黃」超驚訝 專家解答了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲水煮蛋吃到「白色蛋黃」，專家解答形成原因。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／趙蔡州報導

雞蛋含有非常豐富的營養且價值相對便宜，是許多民眾三餐必備的食物之一，不過有一名網友表示，他最近吃水煮蛋時，發現雞蛋的蛋黃外觀「幾乎全白」，覺得相當新奇就立刻拍照分享，照片一出立刻引發網友熱議，也有人分享專家解答「白色蛋黃」的成因。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」分享一張照片，畫面中是一顆被咬了一口的水煮蛋，奇特的是蛋白卻呈現「白色」， 讓他直呼超級新奇，「這輩子活了這麼久，第一次看到清一色白色蛋黃」，至於吃起來的口感如何，他表示跟一般的黃色蛋黃沒有差別，只是單純顏色不同。

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▲▼他吃水煮蛋驚見「全白蛋黃」口感曝光　營養師解釋背後原因。（圖／翻攝自臉書）

▲網友表示，「好像（蛋黃）胡蘿蔔素及類胡蘿蔔素缺乏也會變白，漲知識了」。（圖／翻攝自臉書）

照片曝光後，吸引不少網友熱議，有人逗趣說，「有點像沾了水的衛生紙」、「會不會是白化的」、「基因突變，快去買樂透」、「你明明塞了冰淇淋，不要以為我發現不到」、「白子，很值錢，跟白小強一樣值錢」、「應該是香草口味」。

也有網友解答，「跟雞的飲食有關係，在日本料理還滿常見的」、「這是飼料的因素，苗栗後龍有牧場就有生產這種接近白色蛋黃的非基改雞蛋」、「只餵雞吃一般穀類飼料就這顏色，前提是不能有玉米，因為玉米有玉米黃質素」。

營養師程涵宇也曾經在臉書解釋，蛋黃的顏色取決於母雞吃的飼料，像是給母雞吃越多含有類胡蘿蔔素（葉黃素和玉米黃素）的食物，例如玉米、苜蓿、萬壽菊花等，蛋黃的顏色會變得越橘，且不論是哪種顏色的蛋黃，都是維生素 A 和鐵的良好營養來源。

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雞蛋水煮蛋

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