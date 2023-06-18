領10萬現金偷放59張假鈔爆爭議　合庫銀：全力配合司法調查

▲合作金庫銀行外觀。（圖／資料照／記者黃克翔攝）

記者陳瑩欣／台北報導

一位民眾今年5月初到合庫銀行領10萬元現金，月底才發現千元鈔中夾帶59張玩具鈔，憤而報警提告，合庫銀則表示此事已進入司法調查，金管會也關切後續發展。

合庫銀則向《ETtoday新聞雲》發出聲明：「本行景美分行行員交付客戶所提領的現金款項，現鈔均於客戶目視下辦理驗鈔及點鈔確認作業，故無客戶指陳之情事。另本案已進入司法程序，本行將全力配合調查。」



投訴人向《TVBS》爆料指出，5月8日到合作金庫景美分行領了10萬元現金要當工程款，到了月底5月29日要付錢時，才發現竟然夾帶59張千元假鈔，等於5.9萬元現金都是假的，外頭封條還沒有拆，也有蓋章，氣得到派出所提告詐欺。

據當事人向外披露，這筆爭議款一直放在公事包中，而假鈔在10萬元現金的中層，想不到月底才發現不對勁，調閱銀行監視錄影畫面後發現攝影視角是只有拍行員背面，只有拍到他的背桌面上的畫面是沒有的，銀行員沒有叫客戶清點，只叫人看點鈔機的數字是否正確，驗鈔機放在桌子底下也看不到是否有爭議。

這個事件也引起網路熱議，民眾在PTT上認為，銀行實務上離櫃前要點清，「過了22天才反應，感覺有得吵了，舉證太難了」、也有人質疑「10萬為何不ATM領就好？要特地跑臨櫃？」，另有人認為一般人不會月初去領月底才要付的工程款，也有曾經做過銀行出納的人員指出，自己臨櫃最高紀錄一天抓出7張偽鈔，但這個案件一口氣收到59張假鈔很奇特。不過有一個疑似當事人在討論版中回應「我當天發現，行員是說，封條不要拆，拿回來還能處理。」



據了解，警方也已立案偵查，除了會約談銀行行員、當事人親友等碰過錢的人到案說明，也已採驗指紋追蹤事件原委，金管會也對相關案件向合庫銀查詢。