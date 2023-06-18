羅生門？傳汐止幼童BZD「複驗陰性」　院方：尚未接到正式報告

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒 。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案延燒，同一集團汐止私立幼兒園一幼童尿液檢出微量苯二氮平類（BZD）藥物反應，部立台北醫院委託北榮複驗，今傳出檢測結果為陰性。不過，該院副院長受訪時表示，尚未接到正式報告，致電北榮檢驗單位也無人回應，有結果一定會對外公布。

幼兒園餵藥案引起家長恐慌，衛生福利部責成部立台北醫院專案協助相關檢驗與衍生醫療，6月8日至6月17日共86名家長帶孩童就醫，已有56人巴比妥、苯二氮平等9項藥物檢驗全為陰性，另有17人檢驗中。台北醫院目前也接到110名家長諮詢電話，希望進行毛髮檢測。

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醫福會執行長林慶豐表示，苯二氮平（BZD）檢驗數值在200 ng/ml以下均為陰性，汐止幼兒園學童首次驗出20 ng/ml，送其他實驗室複驗後又驗出29 ng/ml，遠高於其他11人的1 ng/ml以下，雖依然作為陰性解讀，但因數值較高，已請家長帶回複驗。

雖然部立台北醫院多次強調有結果會對外公布，但今（18）日卻有媒體指出，驗出微量苯二氮平類的汐止幼童，經過北榮以液相層析串聯質譜儀檢測結果為陰性，但家長仍決定進行毛髮檢測。

對此，部立台北醫院副院長郭憲華受訪時表示，部立台北醫院尚未收到正式報告，稍早致電委託檢驗的台北榮總單位，可能也因休假日無人接聽，但照理來說醫院送驗資料應該會由檢驗單位先將結果送給醫院，再由醫院將報告提供給家屬，「有收到一定會對外公布」。