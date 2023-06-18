27歲女峇里島「殺母塞行李箱」棄屍計程車　法庭認罪了　

▲美國女子麥克（Heather Mack）2015年跟男友謀殺母親，還將遺體塞進行李箱棄屍在計程車上。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國一名被稱為「行李箱殺手」的女子麥克（Heather Mack）17日坦承，2014年在印尼峇里島與當時的男友舍費爾（Tommy Schaefer）共謀殺死了自己的母親，並一起將母親的遺體塞進行李箱內，接著把行李箱丟棄在計程車後逃離現場。

綜合外媒報導，當時年僅19歲的麥克2015年與62歲母親希拉（Sheila von Wiese-Mack）、男友舍費爾一起前往印尼峇里島渡假，不料希拉在當地一間五星級酒店內與舍費爾發生爭吵，舍費爾情緒失控之下，用水果盤把希拉打死。

麥克事後與舍費爾一起將希拉的遺體塞進行李箱內，接著把裝有遺體的行李箱丟棄在計程車後逃離現場，不料事件很快被印尼警方發現並偵破，兩人還來不及離開印尼就遭到警方逮捕。

舍費爾被逮捕後坦承殺人，表示自己的行為是為了自衛，因為希拉對女兒的懷孕感到不滿。印尼檢方調查後認為，身為黑人的舍費爾是因為遭希拉以種族歧視言語汙辱，才會憤而殺人。

事件經印尼法院審理後，舍費爾被依謀殺罪判處18年徒刑，而麥克則被依罪名較輕的協助謀殺罪判處10年徒刑。麥克坐牢期間曾產下一女，由於服刑期間表現良好，最後只服刑了7年就獲釋，並於2021年返回美國。

麥克回到美國後，馬上被美國警方逮捕，根據美國司法部的起訴書，麥克被指控犯下共謀罪，以及其他在印尼未被起訴的罪行。麥克於17日認罪，法庭將在今年12月判刑，屆時她恐將面臨28年徒刑。

美國憲法雖然禁止雙重追訴（一罪兩罰），但這項限制不適用於當事人已在一個國家受審服刑，然後又在另一個國家被追訴的情況。其實我國刑法也有類似規定，根據中華民國刑法第7條規定，我國公民在國外犯罪，若最輕本刑為3年以上有期徒刑者，即使在國外已經被判刑入獄，回國後一樣要面臨審判。