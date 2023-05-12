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女子遊峇里島　騎完大象「手臂遭牠吞進嘴」當場咬斷！骨頭喀喀響

▲▼大象。（圖／路透社）

▲美國女子到峇里島旅遊，被大象咬斷手臂。（示意圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國新罕布夏州一名女子到印尼峇里島旅遊，造訪一家知名的大象圈養園區兼旅宿，她在園區馴象師的指引下與大象合照，對方建議她把手臂放在象鼻下方，豈料她突然感覺手臂被「推入」大象嘴裡，不僅抽不出手，還聽到胳膊骨頭喀喀作響，大象咬了她的手臂導致骨折，還得花費1萬美元（約新台幣30萬元）醫藥費。

根據美國WMUR電視台與澳洲新聞網報導，來自新罕布夏州的貝絲（Beth Bogar）與丈夫伯格（Les Bogar）5月踏上他們規劃了1年多的峇里島之旅，來到位於新罕布夏州中部小鎮烏布（Ubud）的大象園區旅宿Mason Elephant Park & Lodge。貝絲在園內和大象一起游泳、騎乘大象後，有一名馴象師讓她靠過來和大象一起合照，「這是我夢想中的假期，在最後一刻卻突然尖叫喊停。」

她向媒體表示，馴象師在她騎大象時曾說過自己和這頭大象相處24年，熟識這頭象，而她當下覺得馴象師正在指引她，讓她的手臂靠近大象的嘴巴，「我不知道離得有多近。」忽然間，貝絲感覺到手臂被推進大象嘴裡，困住了她，「我的胳膊抽不出來了。我只聽到喀喀作響，我開始驚慌起來。」一開始她被帶到櫃台冰敷，然而傷口不斷腫脹，園方將她送往距離1小時車程的醫院。

貝絲被發現手臂骨折，不得不接受緊急手術，醫生使用鋼板與骨釘螺絲將所有骨骼碎片組裝在一起，但她說這將是一條漫長的康復之路。貝絲還爆料，原先園方承諾調查這起事件並支付約1萬美元醫療費用的一半金額，後來卻突然不再回應夫妻倆的電話與訊息，直到外媒報導後，貝絲最近才終於收到了4800美元（約新台幣14.7萬元）的賠償費用。

根據園方網站說明，Mason Elephant Park & Lodge是亞洲首家獲得「亞洲圈養大象標準」（ACES）動物福利金質認證的大象公園，所有圈養的大象都不是從野外捕獲，而是從各個栓養的營地救援出來的，除了馴象師也有獸醫團隊定期檢查大象的健康狀況。

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