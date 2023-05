女子遊峇里島　騎完大象「手臂遭牠吞進嘴」當場咬斷！骨頭喀喀響

▲美國女子到峇里島旅遊,被大象咬斷手臂。(示意圖/路透)

記者張寧倢/綜合外電報導

美國新罕布夏州一名女子到印尼峇里島旅遊,造訪一家知名的大象圈養園區兼旅宿,她在園區馴象師的指引下與大象合照,對方建議她把手臂放在象鼻下方,豈料她突然感覺手臂被「推入」大象嘴裡,不僅抽不出手,還聽到胳膊骨頭喀喀作響,大象咬了她的手臂導致骨折,還得花費1萬美元(約新台幣30萬元)醫藥費。

根據美國WMUR電視台與澳洲新聞網報導,來自新罕布夏州的貝絲(Beth Bogar)與丈夫伯格(Les Bogar)5月踏上他們規劃了1年多的峇里島之旅,來到位於新罕布夏州中部小鎮烏布(Ubud)的大象園區旅宿Mason Elephant Park & Lodge。貝絲在園內和大象一起游泳、騎乘大象後,有一名馴象師讓她靠過來和大象一起合照,「這是我夢想中的假期,在最後一刻卻突然尖叫喊停。」

她向媒體表示,馴象師在她騎大象時曾說過自己和這頭大象相處24年,熟識這頭象,而她當下覺得馴象師正在指引她,讓她的手臂靠近大象的嘴巴,「我不知道離得有多近。」忽然間,貝絲感覺到手臂被推進大象嘴裡,困住了她,「我的胳膊抽不出來了。我只聽到喀喀作響,我開始驚慌起來。」一開始她被帶到櫃台冰敷,然而傷口不斷腫脹,園方將她送往距離1小時車程的醫院。

貝絲被發現手臂骨折,不得不接受緊急手術,醫生使用鋼板與骨釘螺絲將所有骨骼碎片組裝在一起,但她說這將是一條漫長的康復之路。貝絲還爆料,原先園方承諾調查這起事件並支付約1萬美元醫療費用的一半金額,後來卻突然不再回應夫妻倆的電話與訊息,直到外媒報導後,貝絲最近才終於收到了4800美元(約新台幣14.7萬元)的賠償費用。

