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社會 社會焦點 保障人權

寶貝兒送高雄公托！懶師沒換尿布害「生殖器潰爛」　最高罰60萬

▲▼高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童，托育人員用腿壓孩童身體爽玩手機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵今(17日)爆料，右昌公共托嬰中心老師疑似不當對待小孩，托育人員不僅用腿強壓幼童爽玩手機，還因太久沒換尿布導致幼童的臀部、生殖器潰爛。社會局表示，已派社工進行調查，若行為人以及公托未改善，都將依兒少法進行裁罰，最高可處60萬元。

國民黨高雄市議員白喬茵近日接獲家長投訴，今日她在議會質詢時指出，孩童的臀部、生殖器潰爛，明顯是照顧疏失，而園方的說法卻是老師是新來的，不熟悉業務。她批評，一間教室20個小朋友，5個老師，難道說可以把責任全部推給一個新來的老師嗎？事實上該公托也發生過其他老師關櫃子夾傷孩子的手，老師卻說謊是小孩自己開櫃子夾到。

白喬茵接著曝光照片表示，還有其他老師直接用腿壓著孩童，全部的注意力都放在手機裡，如果孩子有發生任何不適，求救，老師真的可以及時發現並且處理嗎？

社會局長謝琍琍允諾，針對沒有妥為照顧幼童，社會局將對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。

▲▼高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲托育人員怠惰未換尿布，導致孩童臀部、生殖器潰爛。（圖／記者賴文萱翻攝）

社會局重申，有關右昌公托家長陳情的不當照顧行為，社會局同樣無法容忍，今日已發文要求立即改善，社會局已派社工啟動進行調查，後續會同專家討論對兒少身心健康之影響，行為人如違反兒少法第49條裁罰6萬至60萬元。

此外，右昌公托也有承接其他公托中心，社會局表示，今日已派員至此單位承辦及相關的6家公托及家園進行檢查，如違反兒少法第83條惠要求限期改善，未改善將裁罰3萬至30萬元；如情節嚴重，會要求停辦。

社會局強調，將全面加強輔導托嬰中心，要求應遵循托育服務指引，落實照顧行為。

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