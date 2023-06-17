惡師沒換尿布害幼童「臀部生殖器潰爛」！　高雄社會局出手了

▲高雄右昌公托遭爆不當照顧幼童，托育人員大腿強壓孩童邊玩手機。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員白喬茵今(17日)爆料，右昌公共托嬰中心老師疑似不當對待小孩，她近日接連接獲5起投訴，包括老師2次用腿強壓幼童玩手機、1次夾手、1次老師咆哮推人，還有一名幼童的臀部、生殖器潰爛，怒轟根本是兒童的悲慘世界。社會局表示，將對中心開立限期改善處分，並加強輔導。

高雄市社會局長謝琍琍表示，15日晚間接獲右昌公托中心通報，有托育人員未妥適照顧，導致幼童臀部嚴重紅疹，針經調閱監視器發現，當日托育人員在下午3點最後一次為幼童換尿布，5點20分家長接回前沒有再替幼童換尿布，導致幼童臀部紅腫，針對沒有妥為照顧幼童，社會局將對中心開立限期改善處分，並列案加強輔導。

謝琍琍指出，另有幼童遭夾傷及遊玩互動中跌傷，社會局也有調查事件當時公托中心意外事故紀錄，不過當時中心沒有正確告知是因托育人員未注意而夾傷幼童手部，社會局已請中心應對事故向家長詳實說明，並檢討內部流程。

謝琍琍強調，社會局已安排進行專案輔導，針對該所公托中心幼兒照顧問題督導改善，並持續輔導，以維護幼兒照顧權益。

高雄市長陳其邁也已指示社會局徹查，若有不當對待情事，除立即改善，要求校方負起責任，嚴懲不貸。

▲托育人員沒有妥適照顧孩童，導致生殖器、臀部潰爛。（圖／記者賴文萱翻攝）

國民黨高雄市議員白喬茵近日接獲家長投訴指出，孩童的臀部、生殖器潰爛，明顯是照顧疏失，而園方的說法卻是老師是新來的，不熟悉業務。她批評，一間教室20個小朋友，5個老師，難道說可以把責任全部推給一個新來的老師嗎？事實上該公托也發生過其他老師關櫃子夾傷孩子的手，老師卻說謊是小孩自己開櫃子夾到。

白喬茵接著曝光照片表示，還有其他老師直接用腿壓著孩童，全部的注意力都放在手機裡，如果孩子有發生任何不適，求救，老師真的可以及時發現並且處理嗎？

另外，其他家長也投訴，孩子待在那邊快一年，結果近三個月，頻繁的對家人咆嘯還會產生推頭的動作，然後一直說「老師打打」。

她要求市府針對這個公托管理狀況、用人狀況、人員流動跟適任狀況，好好的監督，該懲罰就懲罰、該改善就改善，並且給予最專業的輔導。同時嚴格要求公托不要再持續說謊下去，還給家長跟孩子一個安全的托育環境。